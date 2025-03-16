媽媽帶女兒逛商場被台中警帶走烏龍 她寒心：這是極權國家才會有

台中一位媽媽昨天帶二名國小女兒逛商場，突然被多名警察攔住帶回派出所，這位媽媽驚嚇不知所措，小女兒在派出所害怕大哭，最後查出是誤報竊盜烏龍一場，警方和誠品480商場都說已檢討將改善，這位媽媽寒心說，這種情形應該在極權國家才可能遇到。

誠品480表示，將與保全公司及品牌廠商檢討改善處理程序，很抱歉造成顧客驚擾，會持續關懷慰問。

被控訴的台中市第六警分局表示，本案員警考量是周圍有眾多逛街人潮，為保護民眾名譽，始提出返回派出所了解並釐清案情，惟員警現場未積極確認案件事實，請民眾返所過程中又未盡妥適說明之責，處事有欠周延，該分局業予以行政處分在案。

魏姓女子昨天中午帶小學4年級和6年級女兒到台中市西屯區市政路一處大樓商場，她們中午在誠品480用完餐後，從B1往上逛街，逛到5樓誠品時，她說在兒童區突然被5位以上身穿警察制服的警員攔住去路，詢問她身分證字號後，就要把她和小女兒帶到警察局。

魏女嚇一跳，當場要求等大女兒回來，大女兒還在文具區，警員說，等越久圍觀的人會越多，不讓她尋找大女兒，在她堅持下，等到二名女兒都到齊，「警察押著我們3人坐電梯往下」，往警察局移動時，她忍不住問，為什麼要去警察局？當下警員沒解釋，只是讓一旁賣場報案者解釋，說你們有竊盜。

報案者說，遠端監控發現拍貼機被竊盜，但魏女說她和大女兒沒有進去過拍貼機，詢問小女兒確實有進去過，所以要抓她們去警察局調查，到派出所時，魏女的小女兒受驚嚇狂哭。事後誠品內部了解，保全未與店員到現場確認真的遭竊，事後證明是誤會，警方也未針對事實確認釐清。

魏女表示，到第六分局市政派出所，警方一開始把她們當犯人一樣安排在有兩個手銬的位置，沒提出竊盜證據，過了半小時，警方帶她們到警察休息室後，有警員解釋是誤會，沒有監視器也沒有發現機器被破壞，拍貼機廠商也打電話到警局和她通電話，說他有看到一個小女孩一直在按螢幕後，突然蹲下，他以為小孩拿一字起子，破壞下方放錢的設備，才趕緊通知商家檢查機器下方，後來警方告知是誤會。