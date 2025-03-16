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趁大雨寶山鄉聯外道遭廢棄物阻斷村民氣炸 研判是大卡車偷倒

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

鋒面通過，天氣不穩定，新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村昨天卻遭不肖業者偷倒廢棄物，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行，寶山鄉公所在臉書粉專ＰＯ上現場照，鄉長邱振瑋指出，會透過新竹地區檢警單一窗口通報縣環保局調查釐清，目前清潔隊已暫時清出一條通道，後續將蒐證追查，一定要揪出元兇。

邱振瑋指出，公所昨接獲寶斗村長張錦城通報，該村遭不肖業者偷倒廢棄物，看起來像是一輛大卡車就地傾倒，堆滿整個路面，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行，使村民氣炸。寶山鄉公所也在臉書發文，強調業者肆無忌憚的行徑，一定要揪出來嚴懲。

邱振瑋說，事發後，鄉公所清潔隊立即透過新竹地區檢警環單一窗口通報新竹縣政府環保局，並將會同警方前往現場稽查，調閱前後路口監視器畫面，蒐集查察相關跡證，抽絲剝繭要揪出偷倒的宵小。為保留現場證據，清潔隊暫時先清開一條通路方便當地住戶通行，下一步將會同環保局、警方檢視跡證查察，也提醒民眾行經該處多加留心，注意行車安全。

張錦城則建議，竹縣偏鄉地區住戶少，各鄉村聯絡道路應建置監視系統，如此可事前預防、遏止不肖業者劣行，也便於事後追查，揪出偷倒行徑、移送法辦重罰。

新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村昨天卻遭不肖業者偷倒廢棄物，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村昨天卻遭不肖業者偷倒廢棄物，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行。圖／寶山鄉公所提供
邱振瑋指出，公所昨接獲寶斗村長張錦城通報，該村遭不肖業者偷倒廢棄物，看起來像是一輛大卡車就地傾倒，堆滿整個路面。圖／寶山鄉公所提供
邱振瑋指出，公所昨接獲寶斗村長張錦城通報，該村遭不肖業者偷倒廢棄物，看起來像是一輛大卡車就地傾倒，堆滿整個路面。圖／寶山鄉公所提供

廢棄物 新竹 環保局

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