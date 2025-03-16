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國1北斗段北上2車追撞 碎片飛擊南下車4輕傷送醫

中央社／ 彰化16日電

國道1號北上北斗段昨天下午發生車禍，施男駕駛自小貨車疑精神不濟，先追撞內線車道1輛轎車，撞擊猛烈，車體碎片竟飛散到南下車道，擊中許男駕駛自小客車，4人輕傷送醫。

國道公路警察局第三警察大隊員林分隊小隊長陳萬益，今天接受媒體聯訪時說，施男駕駛小貨車行經國道中山高速公路北上224公里北斗路段時，突然失控追撞林男駕駛自小客車。

警方指出，因撞擊力道大，車體碎片飛散到南下車道，擊中許男駕駛租賃小客車，警消獲報趕到現場，將施男與施男同車的顏女，以及林男與林男同車鄭女等人，送往衛生福利部彰化醫院及台大醫院雲林分院虎尾院區就醫，其中施男胸部、膝部受傷，顏女腳部受傷，林男頭部、胸部受傷及鄭女頭部、背部受傷，所幸都無大礙。

警方指出，施男等3名駕駛酒測值都為零，懷疑可能是開車時精神不濟或分心才會肇事，呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時先下交流道或至服務區休息，避免發生車禍事故。

國道 警察 車道

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