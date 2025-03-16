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高雄「吳柏毅」遭回收彈擊落 網驚：她玩過瑪莉歐賽車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

74歲魏姓老婦昨騎機車行經高市同盟三路，機車旁懸掛兩個裝滿回收物的大型垃圾袋，適後方一名UberEats的陳姓外送員騎機車靠近，垃圾袋突爆開噴出瓶罐回收物，致陳男被擊落摔車，陳將畫面PO網，網驚指，阿嬤發射回收彈，應該玩過瑪莉歐賽車。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」釋出一則影片，片中只見UberEats外送員騎機車行經三民區同盟路上，前方一輛老婦人騎乘的機車兩旁懸掛裝滿回收物的大型垃圾袋，機車左右搖擺。

當騎士逐漸接近婦人的機車時，突然垃圾袋爆開，袋中的瓶罐、紙盒等回收物噴飛在地，騎士來不及反應摔車，過程被騎士自己所配戴的行車記錄器錄下PO網，當時騎士受傷要求其他路過的騎士幫忙報警。

騎士貼文指，回收阿嬤東西沒綁好掉落，根本就沒有反應時間，並指後續阿嬤想500塊私了，警察問資料還裝傻。

影片引發網友熱議，有網友笑稱「這阿嬤一定有玩過瑪利歐賽車」、「任天堂即將發表的瑪莉歐賽車9」、「瑪莉歐賽車真實版」、「道具賽放道具了，兄弟，你沒躲好」、「隨時會玩道具障礙」、「這告訴我們，絕對不要在一個道具欄狀態滿槽的對手後面跟太近」。

有網友好奇問騎士，「沒有吃無敵星星，不能跟在有龜殼的阿桑後面，隨時會被擊落」；有網友笑指，「對方施放資源回收彈一發，已中靶」、「極度倒楣」、「跟忍者丟釘子的道理一樣」、「阿婆：防衛性駕駛？年輕人想不到吧！」。

轄區三民一警分局指出，魏婦昨天傍晚5時10分騎機車沿同盟三路北往南直行，疑因裝載回收物品的塑膠袋破裂，造成回收物品掉落一地，致後方外送員陳姓男子（20歲）疑煞車不及自摔。

警方獲報到場，對二人實施酒測，兩人均無酒駕行為，初步研判肇因為載運貨物未綑紮牢固掉落，導致後方車輛疑煞車不及釀禍，詳細肇因由交通大隊進一步鑑定分析。

由於魏婦違反包括所載貨物脫落、掉落以及無照駕駛的交通違規行為，分別依據違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款及第21條第1項的規定，開出可處3000元至1萬8000元罰鍰，以及6000元至2萬4000元的罰鍰。

74歲魏姓老婦昨騎機車懸掛兩個裝滿回收物的大型垃圾袋行經高市同盟三路，適後方一名UberEats外送員騎機車靠近，垃圾袋突噴出瓶罐回收物，致外送員摔車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
74歲魏姓老婦昨騎機車懸掛兩個裝滿回收物的大型垃圾袋行經高市同盟三路，適後方一名UberEats外送員騎機車靠近，垃圾袋突噴出瓶罐回收物，致外送員摔車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
74歲魏姓老婦昨騎機車懸掛兩個裝滿回收物的大型垃圾袋行經高市同盟三路，適後方一名UberEats外送員騎機車靠近，垃圾袋突噴出瓶罐回收物，致外送員摔車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
74歲魏姓老婦昨騎機車懸掛兩個裝滿回收物的大型垃圾袋行經高市同盟三路，適後方一名UberEats外送員騎機車靠近，垃圾袋突噴出瓶罐回收物，致外送員摔車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

外送員 阿嬤

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