高雄「吳柏毅」遭回收彈擊落 網驚：她玩過瑪莉歐賽車

74歲魏姓老婦昨騎機車行經高市同盟三路，機車旁懸掛兩個裝滿回收物的大型垃圾袋，適後方一名UberEats的陳姓外送員騎機車靠近，垃圾袋突爆開噴出瓶罐回收物，致陳男被擊落摔車，陳將畫面PO網，網驚指，阿嬤發射回收彈，應該玩過瑪莉歐賽車。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」釋出一則影片，片中只見UberEats外送員騎機車行經三民區同盟路上，前方一輛老婦人騎乘的機車兩旁懸掛裝滿回收物的大型垃圾袋，機車左右搖擺。

當騎士逐漸接近婦人的機車時，突然垃圾袋爆開，袋中的瓶罐、紙盒等回收物噴飛在地，騎士來不及反應摔車，過程被騎士自己所配戴的行車記錄器錄下PO網，當時騎士受傷要求其他路過的騎士幫忙報警。

騎士貼文指，回收阿嬤東西沒綁好掉落，根本就沒有反應時間，並指後續阿嬤想500塊私了，警察問資料還裝傻。

影片引發網友熱議，有網友笑稱「這阿嬤一定有玩過瑪利歐賽車」、「任天堂即將發表的瑪莉歐賽車9」、「瑪莉歐賽車真實版」、「道具賽放道具了，兄弟，你沒躲好」、「隨時會玩道具障礙」、「這告訴我們，絕對不要在一個道具欄狀態滿槽的對手後面跟太近」。

有網友好奇問騎士，「沒有吃無敵星星，不能跟在有龜殼的阿桑後面，隨時會被擊落」；有網友笑指，「對方施放資源回收彈一發，已中靶」、「極度倒楣」、「跟忍者丟釘子的道理一樣」、「阿婆：防衛性駕駛？年輕人想不到吧！」。

轄區三民一警分局指出，魏婦昨天傍晚5時10分騎機車沿同盟三路北往南直行，疑因裝載回收物品的塑膠袋破裂，造成回收物品掉落一地，致後方外送員陳姓男子（20歲）疑煞車不及自摔。

警方獲報到場，對二人實施酒測，兩人均無酒駕行為，初步研判肇因為載運貨物未綑紮牢固掉落，導致後方車輛疑煞車不及釀禍，詳細肇因由交通大隊進一步鑑定分析。