影／台中分局長跟著垃圾車 北屯27線洗腦阻詐錄音大放送

台中市第五警分局長劉其賢為提醒防詐意識，錄製英文、印尼文等多國語言版本的阻詐錄音，從本月初開始，隨著北屯區27條垃圾清運路線，一起向市民宣導防詐觀念，另外因北屯區新住民多，分局才錄製多國語言，宣導為期2個月。

第五警分局表示，與環保局北屯清潔隊攜手合作，從本月7日開始，由北屯清潔隊員協助，運用北屯區27條垃圾車收運路線，於每輛垃圾車上懸掛「假投資、解除分期付款、假網拍」等三大高發詐欺手法防詐騙宣導紅布條。

另外也由分局長劉其賢錄製中文、英文、印尼文、泰語、越南文等多國語言的反詐錄音，隨著垃圾車一起播送，主要是考慮到新住民在北屯區居住的人數也不少。

五分局也說，這次宣導活動協請北屯清潔隊配合時，清潔隊班長反映，周邊許多親友都身中詐騙集團陷阱，損失財物，十分樂於提供警方協助，讓市民不要落入歹徒陷阱，這次宣導活動為期2個月。

五分局統計，北屯區今年1、2月發生詐騙案件發生計361件，詐騙財損前三高手法第一名是假投資，其次為解除分期付款、假網拍，提醒市民在進行相關活動時，都要提高警覺。