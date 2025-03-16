影／一中街違停還高分貝嗆警 男問警員編號用2486暗諷

台中市吳姓男子12日開友人轎車在一中街的育才派出所外違停，警方到場告發，未料吳竟爆氣，高分貝嗆警，還要警方開單給友人，甚至利用詢問警員編號的方式，脫口編號是「你編號是2486（暗指愚蠢）」，但警方仍依法執法告發。

第二警分局育才所在12日傍晚6時許，循經北區三民路三段134巷口時，發現一輛轎車違規停車，距離派出所不遠，警方依法告發時，吳姓男子（31歲）現身，要求警方不要開單，還高分貝嗆警，要求警方將罰單開給車主。

警方依規定填寫罰單時，吳男還拿出手機蒐證，詢問執勤警員的警員編號，明明警員編號為「2288」，吳男卻故意脫口說出「2486（隱含愚蠢、不入流之意）」，但警方維持理性、冷靜回應，未隨吳男起舞，開出告發單，可罰600元至1200元。