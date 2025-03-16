影／台南雞舍清晨火警火勢猛烈 消防搶救確認無雞傷亡

台南市麻豆區今天凌晨一處雞舍驚傳火勢，現場火勢猛烈，消防人員不敢大意，派出12車搶救，所幸雞舍用戶1人已經自行疏散，現場無人傷亡；消防滅火後，清點財損，用戶表示雞舍目前閒置，裡面沒有雞鴨鴿子等動物，確認無雞傷亡。

台南市消防局指出，麻豆區海埔里埤子尾今天凌晨4時許驚傳火警，現場是一樓雞舍建物，火勢猛烈；消防局出動12車26人，4時30分抵達，於23分鐘內撲滅火勢，所幸現場無人員傷亡，起火原因仍待消防局火調人員釐清。