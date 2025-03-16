獨／台中店家誤報失竊 多警將逛街母與2女帶回 她怒問：我的人權呢

台中一位媽媽昨天帶二名國小女兒逛商場，突然被多名警察攔住帶回派出所，這位媽媽驚嚇不知所措，小女兒在派出所害怕大哭，最後查出是誤報竊盜烏龍一場，她寫信請問「市長媽媽」台中市長盧秀燕，「我們都身為一個台灣媽媽，這難道不讓人擔心害怕嗎？」

被控訴的台中市第六警分局今天表示，本案員警考量是周圍有眾多逛街人潮，為保護民眾名譽，始提出返回派出所了解並釐清案情，惟員警現場未積極確認案件事實，請民眾返所過程中又未盡妥適說明之責，處事有欠周延，該分局業予以行政處分在案；誠品480商場表示，此事目前仍在調查釐清中。

魏姓女子昨天中午帶小學4年級和6年級女兒到台中市西屯區市政路一處大樓商場，她們中午在誠品480用完餐後，從B1往上逛街，逛到5樓誠品時，她說在兒童區突然被5位以上身穿警察制服的警員攔住去路，詢問她身分證字號後，就要把她和小女兒帶到警察局。

魏女嚇一跳，當場要求等大女兒回來，大女兒還在文具區，警員說，等越久圍觀的人會越多，不讓她尋找大女兒，在她堅持下，等到二名女兒都到齊，「警察押著我們3人坐電梯往下」，往警察局移動時，她忍不住問，為什麼要去警察局？當下警員沒解釋，只是讓一旁賣場報案者解釋，說你們有竊盜；報案者說，拍貼機被竊盜，她和大女兒沒有進去過拍貼機，詢問小女兒確實有進去過，所以要抓她們去警察局調查，到派出所時，魏女的小女兒受驚嚇狂哭。

魏女表示，到第六分局市政派出所，警方一開始把她們當犯人一樣安排在有兩個手銬的位置，沒提出竊盜證據，過了半小時，警方帶她們到警察休息室後，有警員解釋是誤會，沒有監視器也沒有發現機器被破壞，拍貼機廠商也打電話到警局和她通電話，說他有看到一個小女孩一直在按螢幕後，突然蹲下，他以為小孩拿一字起子，破壞下方放錢的設備，才趕緊通知商家檢查機器下方。

魏女覺得權益受損，不接受報案者道歉，她提出爭議點，寫信請市長媽媽盧秀燕還她們公道：

警察把我攔住，雖然有穿制服，但他們一開始沒有告知是那個分局派出所、職稱，也沒有跟我說明是什麼原因，一群人就要把我帶走，這樣執法程序是否有問題？事後知道是竊盜案，卻來了5名以上的警察，這樣陣仗是否太大？讓我以為我和小孩是犯了什麼大案件，再來這樣的陣仗造成我的孩子很大的陰影，她們以後害怕而不敢找警察求援怎麼辦？

一開始我表明還有另外一個小孩（大女兒），我要求必須要等我另一個孩子，警察說等越久、圍觀民眾會越多？在我強烈要求下才讓我等到我的孩子。警察這樣的行為是否太沒有同理心？如果我太軟弱而直接被帶走，這樣我另一個孩子的安危怎麼辦？

誠品480報案前不用先查證？不用先確認現場狀況？不用先調監視器？應先確認後再報案，內部的確需要再教育。

我請求保留並提供現場執法員警身上密錄器檔案，通常警察執法身上應該會有密錄器，以免事後爭議，我請求保留並提供該檔案，釐清事情發生經過。而且這件事情也可以做為範本，讓警察可以思考更合乎法律程序也更具有同理心的處理方式，不要再有類似的事件發生。

整件事情，我與孩子好像就這樣被隨便帶到警局，然後隨便地說誤會一場，叫我們可以走了。我是回到家後才被家人詢問，為何沒有報案三聯單？這樣的處理程序是否太輕率潦草？

我寫這封信是想提出我的疑問與擔心，我也不知道能獲得什麼安慰或賠償，因為傷害已經造成了。我的孩子當下真的很害怕，當場大哭，我以為我們犯了什麼天大的罪，才會需要出動這麼多警員把我們帶到派出所。而且是我問為什麼要去派出所，才大致跟我說明，若我沒有詢問，是否會毫無告知的將我們抓進警局?

身為一個台灣媽媽，這難道不讓人擔心害怕嗎?