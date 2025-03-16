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台南閒置雞舍凌晨火警 瓦斯桶燃燒消防監控撲滅火勢

中央社／ 台南16日電

台南麻豆區一處閒置雞舍今天凌晨起火燃燒，消防人員獲報到場滅火，發現有瓦斯桶燃燒，提高警覺監控，20多分鐘後將火勢撲滅，農舍租戶1人自行疏散，未造成人員傷亡。

台南市政府消防局於凌晨4時許獲報，指稱麻豆區海埔里一處農舍有火煙冒出，陸續調派12部各式車輛、26名人員前往救援，消防人員於4時30分抵達現場，發現為1層建物閒置中的雞舍起火，隨即出水搶救。

消防人員將火勢初步控制後，發現現場擺放數桶瓦斯桶，部分瓦斯桶冒出火舌，一邊灌救一邊監控火勢，約於4時53分將火勢撲滅。

消防人員現場初步調查，農舍租戶1人已自行疏散，未造成人員受困、受傷，燃燒雞舍及雜物面積約28平方尺，財物損失及確切起火原因待釐清。

消防人員 監控 農舍

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