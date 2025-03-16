新北4人掃墓遇溪水暴漲受困 警消架繩索助橫渡脫困

4月清明掃墓季節，新北市張姓一家4人昨天上午前往大溪區信義路山區掃墓，回程行經大漢溪支流漥地，突因下雨溪水暴漲受困，桃園市消防局據報，架設繩索協助橫渡救援，大約半小時救出4人脫困，消防局今天上午呼籲，近日鋒面強降雨，民眾山區野外掃墓或活動慎防溪水暴漲。

桃園市消防局表示，新北市張姓民眾一家4人，趁周休假日提前前往大溪區信義路山區墓園掃墓，去程經過大漢溪支流低窪路徑，沒有下雨，未料張家4人掃完墓後中午回程，卻遇大雨溪水漲，低窪路被溪水淹沒，4人受困求救。

消防局大溪分隊出動消防人員20人趕到看見對岸4人待援，消防員發現溪水湍急無法橫渡，小隊長林俊結指揮搜救人員架設繩索裝備救援，協助張家4人穿上救生裝備，慢慢拉著繩索橫渡溪流，安全上岸脫困，一家4 人向救援消防員致謝後返家。