聽新聞
0:00 / 0:00
又見行人地獄！高雄婦遭7旬翁開車撞倒 網驚：好可怕
高雄又見行人地獄！64歲梁姓婦人昨天上午9時許徒步走在瑞福路行穿線，適71歲陳姓老翁駕車左轉，梁走在路中當場被撞，倒地不起，陳翁一度想移動梁婦，過程被他車行車記錄器拍下PO網，網友批「駕駛觀念真差」，有網友驚「好可怕」。
轄區前鎮警分局指出，梁女身體及手腳多處擦挫傷，經送醫救治，無生命危險。陳翁經酒測，無酒駕行為，初步研判陳翁駕車轉彎未禮讓行人先行才會肇事，詳細肇責由交通大隊進行後續分析研判。
YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」釋出一則影片，只見一名婦人走在前鎮區瑞福路與瑞隆路口的斑馬線上，一輛轎車直接左轉撞上婦人，婦人從引擎蓋上滑落又重摔在地，駕車駕駛肇事後，急忙下車，查看婦人傷勢。
事故過程被路口停等紅燈的他車行車記錄器拍下PO網，好心駕駛目擊事故過程還立刻打電話打119求救；影片引起不少網友熱議。
有網友批評肇事駕駛，「開車是三寶就算了，撞到人還一直想移動患者，這路人沒被撞死也會被這種人玩死．．．觀念真差」；有網友認為「過馬路還是要左右查看，一堆不怕罰的汽機車駕駛橫衝直撞，看得我是怵目驚心」；有網友擔心被撞的婦人：「一動都不動．．．好可怕」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言