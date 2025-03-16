又見行人地獄！高雄婦遭7旬翁開車撞倒 網驚：好可怕

高雄又見行人地獄！64歲梁姓婦人昨天上午9時許徒步走在瑞福路行穿線，適71歲陳姓老翁駕車左轉，梁走在路中當場被撞，倒地不起，陳翁一度想移動梁婦，過程被他車行車記錄器拍下PO網，網友批「駕駛觀念真差」，有網友驚「好可怕」。

轄區前鎮警分局指出，梁女身體及手腳多處擦挫傷，經送醫救治，無生命危險。陳翁經酒測，無酒駕行為，初步研判陳翁駕車轉彎未禮讓行人先行才會肇事，詳細肇責由交通大隊進行後續分析研判。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」釋出一則影片，只見一名婦人走在前鎮區瑞福路與瑞隆路口的斑馬線上，一輛轎車直接左轉撞上婦人，婦人從引擎蓋上滑落又重摔在地，駕車駕駛肇事後，急忙下車，查看婦人傷勢。

事故過程被路口停等紅燈的他車行車記錄器拍下PO網，好心駕駛目擊事故過程還立刻打電話打119求救；影片引起不少網友熱議。