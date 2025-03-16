快訊

舊制退休金較優？他新舊制年資各半 試算結果差很大

NBA／巴特勒飆罕見壓哨外線 勇士退尼克奪7連勝送柯爾大禮

高纖有利腸道健康 紅棗可作鮮果食用其維生素C含量高

聽新聞
0:00 / 0:00

運將喝整夜竟要開車回家 火燒車險逃不出騎士拉出救命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市五股區今天上午發生火燒車意外。69歲劉男清晨6時許酒後駕駛計程車行經五股區新五路二段時，車輛不明原因起火，經過的騎士見狀趕緊協助醉醺醺的劉男逃出車外。劉男酒測值達1.12嚴重超標，詢後將依公共危險罪送辦，起火原因仍待調查。

據了解，擔任計程車司機的69歲劉姓男子，今天凌晨12時許與友人在蘆洲區喝酒聚餐，劉男喝整夜後清晨6時許醉醺醺地駕駛計程車要回泰山住處。當劉男行經五股區新五路二段高速公路迴轉道時，車頭不明原因冒出火光，火勢隨即蔓延整輛計程車。

坐在駕駛座的劉男欲逃生時因酒醉行動遲緩，此時火勢越來越大險象環生，所幸1名路過的騎士見狀衝上前將劉男拉出車外逃到安全地帶，才會釀成人員傷亡。火勢在20分鐘內撲滅，但整輛計程車已被燒成廢鐵。

警方趕抵現場發現劉男已醉的步履不穩，經酒測後發現他酒測值達1.12嚴重超標，詢後將依公共危險罪嫌送辦，至於起火原因

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

整輛計程車全面燃燒，車主及時逃生未受傷。記者黃子騰／翻攝
整輛計程車全面燃燒，車主及時逃生未受傷。記者黃子騰／翻攝
警方對劉男進行酒測。記者黃子騰／翻攝
警方對劉男進行酒測。記者黃子騰／翻攝
經過騎士(紅圈處)趕緊將劉男(藍圈處)拉出車外逃至安全地帶。記者黃子騰／翻攝
經過騎士(紅圈處)趕緊將劉男(藍圈處)拉出車外逃至安全地帶。記者黃子騰／翻攝

計程車司機 酒測

延伸閱讀

五股新五路迴轉道驚傳火燒車 計程車陷火海慘成廢鐵

北市1999一年收百萬通陳情3類最多 陳情大戶一年打上千通

新北市府副發言人張劭斌胞弟命案 凶手判賠2686萬餘元

影／微電車突爆炸起火釀災 八德住宅火警2歲幼兒不治

相關新聞

三重男腹部遭刺腸子外露 後腦遭重擊警鎖定嫌犯追緝中

新北市三重區23歲施男今天凌晨疑遭2名男子持刀攻擊，腹部遭刺傷腸子外露，後腦也被鈍器毆傷，救護人員到場將他送醫急救，目前...

獨／台中店家誤報失竊 多警將逛街母與2女帶回 她怒問：我的人權呢

台中一位媽媽昨天帶二名國小女兒逛商場，突然被多名警察攔住帶回派出所，這位媽媽驚嚇不知所措，小女兒在派出所害怕大哭，最後查...

又見行人地獄！高雄婦遭7旬翁開車撞倒 網驚：好可怕

高雄又見行人地獄！64歲梁姓婦人昨天上午9時許徒步走在瑞福路行穿線，適71歲陳姓老翁駕車左轉，梁走在路中當場被撞，倒地不...

五股新五路迴轉道驚傳火燒車 計程車陷火海慘成廢鐵

新北市1輛計程車今天清晨6時許行經五股區新五路高速公路匝道旁迴轉道時，車頭不明原因突然起火，火勢迅速延燒整輛車陷入火海，...

影／台南雞舍清晨火警火勢猛烈 消防搶救確認無雞傷亡

台南市麻豆區今天凌晨一處雞舍驚傳火勢，現場火勢猛烈，消防人員不敢大意，派出12車搶救，所幸雞舍用戶1人已經自行疏散，現場...

新北4人掃墓遇溪水暴漲受困 警消架繩索助橫渡脫困

4月清明掃墓季節，新北市張姓一家4人昨天上午前往大溪區信義路山區掃墓，回程行經大漢溪支流漥地，突因下雨溪水暴漲受困，桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。