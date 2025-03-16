運將喝整夜竟要開車回家 火燒車險逃不出騎士拉出救命

新北市五股區今天上午發生火燒車意外。69歲劉男清晨6時許酒後駕駛計程車行經五股區新五路二段時，車輛不明原因起火，經過的騎士見狀趕緊協助醉醺醺的劉男逃出車外。劉男酒測值達1.12嚴重超標，詢後將依公共危險罪送辦，起火原因仍待調查。

據了解，擔任計程車司機的69歲劉姓男子，今天凌晨12時許與友人在蘆洲區喝酒聚餐，劉男喝整夜後清晨6時許醉醺醺地駕駛計程車要回泰山住處。當劉男行經五股區新五路二段高速公路迴轉道時，車頭不明原因冒出火光，火勢隨即蔓延整輛計程車。

坐在駕駛座的劉男欲逃生時因酒醉行動遲緩，此時火勢越來越大險象環生，所幸1名路過的騎士見狀衝上前將劉男拉出車外逃到安全地帶，才會釀成人員傷亡。火勢在20分鐘內撲滅，但整輛計程車已被燒成廢鐵。

警方趕抵現場發現劉男已醉的步履不穩，經酒測後發現他酒測值達1.12嚴重超標，詢後將依公共危險罪嫌送辦，至於起火原因