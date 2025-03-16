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車手上工首日未開工就先落網 兵單還沒收到先吞前科

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

19歲楊姓男子準備入伍服役，他趁等候兵單前，上網找到「幣商」兼職，原以為可以領高薪，結果卻是當詐騙集團車手，前天取款時，當場被埋伏的鼓山警方逮捕，楊男還沒入伍，身上恐先背上一條詐欺共犯前科。

鼓山警分局前天接獲報案，36歲謝姓女子參與虛擬貨幣投資，原計畫與車手約好交付140萬元款項，後來謝女察覺到受騙，機警向警方求證屬實，謝女便決定與警方將計就計，引出詐團成員取款。

前天下午1時許，警方在鼓山區大順一路埋伏，成功逮捕一名現身取款的楊姓車手，員警盤查他身分，才發現楊男年僅19歲，是受上游指示現身取款。

楊男供稱，他正準備入伍，想在入伍前找點事情做，順便賺點生活費用，剛好在社群軟體上看到招募「幣商」短期兼職，宣稱高收入、低工時，甚至還有「績效獎金」，讓他信以為真，沒想到還沒開工賺錢就先被警方查獲。

謝女在交付140萬元現金前及時察覺有異，機警報案查證，讓警方順利逮到車手，全案警詢後，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將楊男移送法辦。

楊姓男子被吸收當車手，上工首日就被逮捕。記者張議晨／翻攝
楊姓男子被吸收當車手，上工首日就被逮捕。記者張議晨／翻攝

虛擬貨幣 詐欺 車手

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