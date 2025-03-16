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聯合國外包找翻譯？ 加拿大華裔婦台中險遭詐兩千元美金

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓婦人旅居加拿大20多年，去年返台後，誤信詐騙集團以「聯合國外包廠商找翻譯」為由詐騙，吳婦欲領取薪水時，對方以稅金問題，要她先繳2700美金（合台幣約8.9萬元）的手續費，吳婦前往銀行匯款時，才被第四警分局、銀行行員擋下，保住積蓄。

第四警分局大墩所警員黃勤書、黃偉倫11日時，接獲京城銀行文心分行客服通報，稱吳姓婦人（63歲）欲臨櫃辦理跨國現金匯款，經詢問款項用途時，她表示是用來繳交薪水的稅金，由於婦人說詞反覆，引起行員警覺，擔心婦人遭到詐騙，遂立即報警。

吳婦向員警表示，自己旅居加拿大多年，今年年初決定返台定居，並希望能找到一份適合的工作，在WhatsApp上看到求職訊息，對方聲稱可在家線上工作，輕鬆賺取高薪，對方告知「高薪、低工時、居家辦公」的話術，認為自己成功應徵到「聯合國下包廠商」的翻譯人員職缺。

吳婦說，要支領薪水時，對方卻以「稅金問題」為由，要求她先行支付2700美元（合台幣約8.9萬元）至另一個指定帳戶，否則無法領取工資。

吳婦在行員和員警耐心解釋下才知道掉入詐騙集團陷阱，再三感謝之餘，直呼「現在詐騙集團真的很可怕」。

第四警分局長陳祥麟呼籲，求職時應提高警覺，對於「高薪、低工時、居家辦公」等條件的職缺，更需謹慎查證，不輕易加入陌生帳號，個人證件、如自然人憑證、身分證、健保卡等應謹慎保管，遇有疑問請撥打110、165反詐騙專線查證。

台中市吳姓婦人誤信歹徒以翻譯工作詐騙，11日險被騙走8.9萬元，警方、行員到場阻詐。圖／第四警分局提供
台中市吳姓婦人誤信歹徒以翻譯工作詐騙，11日險被騙走8.9萬元，警方、行員到場阻詐。圖／第四警分局提供
台中市吳姓婦人誤信歹徒以翻譯工作詐騙，11日險被騙走8.9萬元，警方、行員到場阻詐。圖／第四警分局提供
台中市吳姓婦人誤信歹徒以翻譯工作詐騙，11日險被騙走8.9萬元，警方、行員到場阻詐。圖／第四警分局提供

稅金 薪水 詐騙集團

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