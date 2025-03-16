苗栗慢飛男台中熱血練揮棒...行李都帶獨缺現金警來助

苗栗縣年輕賴姓男子是「慢飛天使（發展遲緩）」，他熱愛棒球，上周到台中要參加大魯閣新時代購物中心的免費棒球打擊練習活動，不過賴隻身帶著行李到台中時，卻忘了攜帶現金，一張悠遊卡餘額不足支付旅宿費用，警方獲報到場，協助聯絡賴母接回。

第三警分局東區所巡佐姚智中、警員陳裕文在10日下午5時多巡邏時獲報，轄內超商內賴姓男子（19歲）頻頻向店內消費者借錢，警方到場時發現，賴男身帶兩個行李箱，見兩警到場時，顯得十分緊張，不願警方聯絡家人，還稱「隨時可打地鋪」。

警方查明，賴男是苗栗人，因發展遲緩在一家工作坊上班，案發前得知台中市大魯閣新時代購物中心有舉辦免費棒球打擊練習活動，跟公司請假三天後，帶著兩箱行李到台中，但卻忘了攜帶現金，僅有一張悠遊卡，但卡內餘額不足以支付旅宿費用，因十分想要打棒球，才會在超商內向人借錢。

賴母接獲通知，得知兒子這趟充滿期待的台中之旅竟演變成如此窘境，焦急地立即驅車南下，直到親眼見到寶貝兒子平安無事，才真正鬆了一口氣，感激員警的熱心協助。