女童在幼兒園等不到母親接回家 清水女警安慰「姐姐幫你找媽媽」

台中市梧棲區一名幼兒園老師日前帶著6歲女童到清水警分局安寧派出所，女童母親原本應該到幼兒園接她下課回家，老師苦等多時，連續撥打10幾通電話聯繫都無人回應，老師也擔心女童母親情形，女警安撫女童「姐姐幫你找媽媽」，在女警協助下，順利聯絡上女童母親並到派出所接回。

本月13日晚上6時30分，一名幼兒園老師牽著6歲女童走進中市清水警分局安寧所，女童看到警方時淚汪汪，員警原以為女童走失，詢問下，才知女童母親原本應在下午5時下課時接回，但老師苦等多時，也連續撥打10幾通電話聯繫，均無人回應，從未發生此情形，老師擔心女童媽媽情形，只好求助警方。

清水警分局安寧所值班女警曾喻嬅看見女童淚眼汪汪，為安撫情緒及幼小心靈，牽著女童的雙手表示「沒關係的，不要害怕，小時候我媽媽也很常常很晚才來接我回家，這次姐姐來幫你找媽媽」。

警方詢問還有那些親戚時，女童一下子回答還有舅舅名字及大約住處，警方透過訊息很快便聯繫到女童舅舅並通知到母親。

等待過程中，女童乖巧坐在派出所等待，員警告訴女童「警察姐姐哥哥是你的好朋友，有問題可以來我們」，員警發現女童飢腸轆轆，拿肉粽給她果腹；適逢所長鄭鎮國返所了解情況後，送女童向梧棲浩天宮大庄媽祖求來的文昌筆，祝福女童增長智慧。