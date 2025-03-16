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三重男腹部遭刺腸子外露 後腦遭重擊警鎖定嫌犯追緝中
新北市三重區23歲施男今天凌晨疑遭2名男子持刀攻擊，腹部遭刺傷腸子外露，後腦也被鈍器毆傷，救護人員到場將他送醫急救，目前正在緊急手術中，所幸已無生命危險。警方詢問事發經過時施男卻說辭反覆或拒答，警方目前已鎖定犯嫌追緝中。
據了解，新北市消防局今天凌晨4時許接獲報案，施男稱在三重區忠孝路二段受傷需要就醫。救護人員趕抵現場驚見施男腸子外露，後腦也被鈍器擊傷，立即將他送往台北馬偕醫院急救，目前正在進行手術中，所幸暫無生命危險。
三重警方立即展開調查，傷者施男供稱是被2名身分不詳男子攻擊，但對於警方詢問遭攻擊之時間、地點時，施男說辭卻反反覆覆甚至拒絕回答，警方研判忠孝路二段並非第一現場，經調閱監視器已鎖定2名疑似涉案男子，正積極追緝釐清案情。
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