三重男腹部遭刺腸子外露 後腦遭重擊警鎖定嫌犯追緝中

新北市三重區23歲施男今天凌晨疑遭2名男子持刀攻擊，腹部遭刺傷腸子外露，後腦也被鈍器毆傷，救護人員到場將他送醫急救，目前正在緊急手術中，所幸已無生命危險。警方詢問事發經過時施男卻說辭反覆或拒答，警方目前已鎖定犯嫌追緝中。

據了解，新北市消防局今天凌晨4時許接獲報案，施男稱在三重區忠孝路二段受傷需要就醫。救護人員趕抵現場驚見施男腸子外露，後腦也被鈍器擊傷，立即將他送往台北馬偕醫院急救，目前正在進行手術中，所幸暫無生命危險。