78歲老翁LINE認識「女友」 互稱「老公老婆」險被騙錢

台中市豐原區78歲劉姓老翁日前到郵局臨櫃匯款，不會填寫匯款單請行員協助，行員看到他手機對話內容充斥著「蓋房費」、「老公老婆」等關鍵字聯想到「假交友詐騙」，通報警方到場處理，員警耐心勸說下，才扭轉老翁「以認識時間長短」作為評斷是否為詐騙的想法，成功保住老翁的退休金。

豐原警分局合作派出所警員尤子旺本月10日上午10時獲報，有民眾疑似遇到「假交友詐騙」，需要警方到場協助。

經了解，78歲劉姓老翁1年多前透過LINE認識自稱在台北工作的30多歲女網友，對方每日的噓寒問暖下，劉翁逐漸卸下心防，彼此感情迅速升溫，不久即以「老公老婆」相稱，對方見時機成熟，以父親過世急需喪葬費為由，向老翁商借1萬5千元，一聽「老婆」有難的老翁隨即拿出老本急赴郵局匯款。

行員協助老翁填寫匯款單時，發現LINE對話內容中，對方以「老公」稱呼老翁，並指導若遇關懷匯款用途時，要說是「蓋房子費用」，關鍵字瞬間讓行員警覺，通報警方到場處理。

老翁表示，他是網路交友的老手，過去更有多次和詐騙集團交手的經驗，詐團不會這麼有耐心，與他談心1年多後才詐騙，應該不到幾天就會開始索取錢財才對，他堅信這次不是詐騙。員警以「放長線釣大魚」的遭詐案例向老翁分享，才讓他逐漸意識到自己真的遇到詐騙集團，員警未免劉翁被對方再次洗腦，並協助其完成「封鎖+刪除」對方的聯繫方式，攔阻老翁匯出退休老本。