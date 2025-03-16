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金條當掩護 銀樓涉助詐團洗錢

聯合報／ 記者張宏業翁至成／台北報導

金條示意圖。圖／AI生成
金條示意圖。圖／AI生成
台北市一名退休男子去年誤信假投資話術，被騙走一六五○萬元，檢警獲報逮捕車手，溯源查出台中「臻至珠寶」銀樓竟是詐團水房案外案，老闆周國臻利用黃金條替詐團洗錢，日前搜索六處地點、拘提五人到案，台北地檢署訊後聲押周男五人獲准。

近年虛擬貨幣洗錢盛行，成為檢警調打詐重點，不少詐團為避免洗錢鏈曝光，改以黃金條為掩護，成為新型態洗錢手法，北檢偵破的這起洗錢案，則是打詐以來首起銀樓洗錢案例。

警方去年十二月接獲假投資真詐騙案，一名老翁透過匯款、面交等方式，三個月內投資逾一六五○萬元，見帳上獲利豐厚，卻始終無法順利出金，驚覺遭詐騙。

被害人前往中正二分局報案，報請檢察官劉倍偵辦，經主任檢察官曾揚嶺協助分析匯款帳戶、被害者資料與監視器畫面後，一個月內先逮捕第一層面交車手，再從車手手機等資料，洗出第二層收水手，從其他被害人發現台中南屯「臻至珠寶」銀樓是詐團洗錢據點。

檢警交叉釐清，研判周國臻（四十歲）等五人涉洗錢重大，上周分兩天，持拘票、搜索票南下逮人，在台中、彰化、雲林、台南等處拘提周國臻、黃姓、陳姓、蔡姓與林姓男子到案，年紀約在廿至五十多歲間。

檢警除查扣作案手機，還扣得七十餘萬元現金，警詢時五人堅決否認犯行，但警方綜合事證認定五人涉嫌重大，懷疑珠寶銀樓是詐騙集團最終水房，負責地下洗錢，目前持續追查金流，詐騙金額恐再增加。

警詢後依洗錢等罪移送法辦，檢方複訊聲押五人獲准；其中周姓男子是檢警懷疑他以銀樓名義，透過地下匯兌或虛擬貨幣等方式洗錢，持續偵辦。

洗錢 詐騙集團 銀樓

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