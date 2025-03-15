「孩子來了！」新手爸慌張衝警所 桃園警車急開道

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

昨晚9點多陳姓男子匆忙跑進位於桃園區鎮撫街的桃園警分局青溪派出所，直喊著「孩子要來了！車那麼多怎麼辦？」巡佐何政裕一聽，立刻和警員盧育桓駕車開道，直衝林口長庚醫院，原先需耗費大半小時車程，卻只花13分抵達，新手爸連聲謝。

桃園分局說，陳姓男子昨晚陪著孕妻在家附近走動時，肚子突然疼了起來，似乎有臨盆現象，陳男又興奮又緊張，想著周五車多，加上不時下暴雨，肯定塞車，看著妻子忍痛間隔越來越短，於是駕車載妻就近往青溪所求救。

當陳男於昨晚9點30分衝進青溪所求助，慌張地表示愛妻有臨盆現象，應該是要生了，必需趕快到林口長庚醫院，卻擔心路上遇到大塞車，巡佐何政裕及警員盧育桓立刻駕駛巡邏車，開啟警示燈及警報器，在安全前提下護送夫妻倆火速趕往醫院。

據悉，雖然GoogleMap路線顯示只需20分鐘車程，其實得再多加一半的時間才可能由桃園市區到林口長庚醫院，不過在鳴笛警車開道之下的路程，竟然只花13分鐘趕到，警方先下車呼喚救護人員協助，迅速將大腹便便的陳妻推進院內觀察，同時叮囑陳男，後續若有當晚交通違規問題，可聯絡他們會協助處理。

陳男的孩子要出生了，新手爸擔心到林口路上堵車，於是向桃園警分局青溪所求助，在警車鳴笛開道下，果然只花13分就抵達，讓陳男相當感謝。記者陳恩惠／翻攝
陳男的孩子要出生了，新手爸擔心到林口路上堵車，於是向桃園警分局青溪所求助，在警車鳴笛開道下，果然只花13分就抵達，讓陳男相當感謝。記者陳恩惠／翻攝
陳男的孩子要出生了，新手爸擔心到林口路上堵車，於是向桃園警分局青溪所求助，在警車鳴笛開道下，果然只花13分就抵達，讓陳男相當感謝。記者陳恩惠／翻攝
陳男的孩子要出生了，新手爸擔心到林口路上堵車，於是向桃園警分局青溪所求助，在警車鳴笛開道下，果然只花13分就抵達，讓陳男相當感謝。記者陳恩惠／翻攝

林口 桃園 長庚

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