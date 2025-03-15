「孩子來了！」新手爸慌張衝警所 桃園警車急開道

昨晚9點多陳姓男子匆忙跑進位於桃園區鎮撫街的桃園警分局青溪派出所，直喊著「孩子要來了！車那麼多怎麼辦？」巡佐何政裕一聽，立刻和警員盧育桓駕車開道，直衝林口長庚醫院，原先需耗費大半小時車程，卻只花13分抵達，新手爸連聲謝。

桃園分局說，陳姓男子昨晚陪著孕妻在家附近走動時，肚子突然疼了起來，似乎有臨盆現象，陳男又興奮又緊張，想著周五車多，加上不時下暴雨，肯定塞車，看著妻子忍痛間隔越來越短，於是駕車載妻就近往青溪所求救。

當陳男於昨晚9點30分衝進青溪所求助，慌張地表示愛妻有臨盆現象，應該是要生了，必需趕快到林口長庚醫院，卻擔心路上遇到大塞車，巡佐何政裕及警員盧育桓立刻駕駛巡邏車，開啟警示燈及警報器，在安全前提下護送夫妻倆火速趕往醫院。