台南重機男違停買海鮮粥被開單 火大直衝派出所找主管理論

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局安中派出所所昨上午獲報，安南區海佃、安通路口有車輛違規停車，員警到場後發現有輛大型重機車紅線違規停車，並依規定對董姓騎士製單舉發。然而，董男質疑警方執法態度太強硬，當場拒簽外，還跑到派出所找主管理論，引發關注。

據指出，董男當天騎重機在紅線違停，去買海鮮粥當午餐，未料，警方獲報該路段有違停車輛，影響交通，因而到場開單。

不過，董男認為他只是下車買個東西，看到警察到場，立即趕回停車場，質疑「為何還要開單？」。警方強調，違規是事實，且有民眾檢舉，因此一定要開單。事後他在臉書PO文，稱這張紅單開得讓他不滿意，當場拒簽外，還到派出所找主管討論，甚至找來開單女警訓話。

警方指出，民眾至派出所後，惟僅討論執法強度問題未有吵鬧、妨礙公務情事，也未有訓話情事，經安中所副所長全程陪同說明，民眾理解後也在派出所內簽收交通違規單完畢，並無網路社群中誇大說詞。

據指出，董男當天騎重機在紅線違停，去買海鮮粥當午餐，未料，警方獲報該路段有違停車輛，影響交通，因而到場開單。圖／讀者提供
據指出，董男當天騎重機在紅線違停，去買海鮮粥當午餐，未料，警方獲報該路段有違停車輛，影響交通，因而到場開單。圖／讀者提供
董男質疑警方執法態度太強硬，當場拒簽外，還跑到派出所找主管理論，引發關注。圖／讀者提供
董男質疑警方執法態度太強硬，當場拒簽外，還跑到派出所找主管理論，引發關注。圖／讀者提供

主管 違停 重機

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