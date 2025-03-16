長者不願求助 議員憂黑數更多

北市長者57萬6507人，列冊獨老人口9821人，議員憂心許多長者不願求助，黑數恐怕更多，建議可採納里長、鄰居等人對長者的日常觀察，進一步協助。社會局說，今年也媒合宗教團體、社區協會等民團主動關心。

議員黃瀞瑩團隊發現，獨居長者或子女未同住的長者，可能因年邁失智或有身心疾病，個人病識感降低，影響就醫意願。即使政府定期訪視，若當事人表明沒服務需求，社會局也無法強制。

黃瀞瑩說，公部門不能因長者個人意願而採取消極關懷，建議採納里長、鄰居等人對於長者的日常觀察，例如鄰里察覺當事人不對勁或可能需要社福資源而提出訴求時，政府便可介入協助。

社會局表示，符合北市列冊獨居老人資格者，均由社工訪視評估後，遵循長者服務意願，並依其迫切性問題分級評估，確認服務需求及訂定服務計畫，適時結合跨局處資源，例如環保局到府代收垃圾。

社會局坦言，社工人力有限，今年擴大獨老關懷服務模式，以社區為基礎，媒合在地資源如宗教團體、社區協會及社區關懷據點等，增加獨居長者訪視頻率。

以廣慈社宅的住戶為例，有些獨居長者接近但不符獨老列冊資格、符合資格但不願列冊等弱勢戶，社會局今年與里長、宗教團體合作，邀請關懷名單的長者參與活動，建立信任基礎，若發現異樣即可回報，即時介入處理。