高雄箱型車突衝上人行道 來台觀光日籍婦挨撞畫面曝光

73歲張姓老翁今天下午4時30分許駕廂型車行經高市中華三路與五福路口時，突衝上人行道，撞及和兒子來台觀光的61歲日籍婦人，適警方執行交通疏導目擊，通報119，日籍婦人身體多處擦挫傷，被送醫治療；詳細肇責由警方釐清。

新興警分局交通分隊員警今天下午4時30分時許在前金區中華三路與五福路口執行交通疏導勤務，突見一輛廂型車沿中華三路北上車道行駛時，突然偏右駛上人行道並撞上一名婦人。

箱型車當時未停下，又往前衝，在下一個路口才停下，警方以指揮棒示意駕駛張姓老翁（73歲）開車門，張一臉恍神，稱車子不明原因衝上人行道；警方當下目擊車禍，隨即通報119派救護車前來。

警方發現被撞的是一名61歲日籍婦人，婦人身體多處擦挫傷，警方查出婦人和兒子來高雄觀光，當時兒子就走在她的身旁，救護車將婦人送醫，因傷勢不輕，警方立即協助通知日本在台協會，協助婦人做後續醫療處置。