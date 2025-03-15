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影／微電車突爆炸起火釀災 八德住宅火警2歲幼兒不治

聯合報／ 記者陳恩惠朱冠諭／桃園即時報導

桃園市八德區豐德路89巷內一連棟3戶平房，門外停放的微電車今天中午突爆炸起火，並向左鄰右舍延燒，躲浴室的趙男一家獲救時已OHCA，夫妻倆送醫後恢復自主呼吸，2歲兒不治；桃市消防局長龔永信證實，微電車從屋內接電源，實際起火原因仍待查。

桃市消防局稍早更新訊息，28歲趙姓男子已轉至林口長庚醫院急診室等待床位，包括身體左側的肩、胸、腹、上臂、大腿及左右膝均受有2度燒燙傷，至於在部立桃園醫院急診室救治的24歲謝女傷勢，包括左大腿有7％的2度燒燙傷、左手肘有3％的2度燒燙傷。

消防局表示，趙家2歲的兒子因為雙上肢有2度燒燙傷，下午已宣告死亡，送往聖保祿醫院安息室待檢警相驗。

消防局長龔永信下午和火災現場調查人員到場勘驗，屋外釀災的微電車的充電線，確實是從屋內的電源插座，沿著天花板縫隙，一路拉到室外，至於爆炸起火當下是否正在充電，或是車體零件短路釀災，實際起火原因仍待進一步調查。

據悉，趙姓男子一家3口目前住的平房，實際承租人為謝女的舅舅，疑因涉案遭通緝四處躲藏跑路中，謝女則因一家3口無處落腳，得知舅舅跑路沒法住，就搬過來，不過戶籍仍留在桃園平鎮，並未在八德落戶；鄰居表示，雖然都是原住民但平常無交集，夫妻倆疑似無業未出門工作。

桃市社會局表示，經清查住戶資料，發現趙男一家3口並非列冊低收或中、低收入戶，也無主動介入或聲請社工服務。

趙姓屋主停放屋外的微電車今天中午突然爆炸起火，造成一家3口大人傷、幼童亡，至於是否充電引燃或另有原因待調查釐清。記者陳恩惠／翻攝
趙姓屋主停放屋外的微電車今天中午突然爆炸起火，造成一家3口大人傷、幼童亡，至於是否充電引燃或另有原因待調查釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德豐德路巷弄平房因屋外微電車爆炸起火釀災，趙姓屋主一家３口獲救已OHCA，送醫後夫妻倆恢復自主呼吸，2歲兒不治；消防局火災現場調查人員到場勘驗。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德豐德路巷弄平房因屋外微電車爆炸起火釀災，趙姓屋主一家３口獲救已OHCA，送醫後夫妻倆恢復自主呼吸，2歲兒不治；消防局火災現場調查人員到場勘驗。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德豐德路巷弄平房因屋外微電車爆炸起火釀災，趙姓屋主一家３口獲救已OHCA，送醫後夫妻倆恢復自主呼吸，2歲兒不治；消防局火災現場調查人員到場勘驗。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德豐德路巷弄平房因屋外微電車爆炸起火釀災，趙姓屋主一家３口獲救已OHCA，送醫後夫妻倆恢復自主呼吸，2歲兒不治；消防局火災現場調查人員到場勘驗。記者陳恩惠／翻攝

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