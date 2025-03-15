桃園溪水暴漲！4人大溪掃墓受困 消防繩索救援脫困

適逢清明掃墓旺季，今天上午有4人至桃園市大溪區信義路附近掃墓，不料溪水暴漲而受困對岸，無法返家，報案求助消防局。消防人員運用繩索救援，歷經1個小時成功將受困民眾救出，所幸4人均生命徵象穩定且可以行走，無人員傷亡。

受困民眾表示，今天上午約10時到大溪掃墓，掃完循原路折回行經野溪時，發現原本的小徑已遭溪水淹沒，無法返家，上午11時26分緊急報案求助。

消防人員獲報後，研判現場水流狀況，立即指揮搜救人員運用救援繩索裝備橫渡架設救援，歷經1個小時成功將受困民眾救出，4名民眾均生命徵象穩定且可以行走，無人員傷亡，任務圓滿達成。