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桃園溪水暴漲！4人大溪掃墓受困 消防繩索救援脫困
適逢清明掃墓旺季，今天上午有4人至桃園市大溪區信義路附近掃墓，不料溪水暴漲而受困對岸，無法返家，報案求助消防局。消防人員運用繩索救援，歷經1個小時成功將受困民眾救出，所幸4人均生命徵象穩定且可以行走，無人員傷亡。
受困民眾表示，今天上午約10時到大溪掃墓，掃完循原路折回行經野溪時，發現原本的小徑已遭溪水淹沒，無法返家，上午11時26分緊急報案求助。
消防人員獲報後，研判現場水流狀況，立即指揮搜救人員運用救援繩索裝備橫渡架設救援，歷經1個小時成功將受困民眾救出，4名民眾均生命徵象穩定且可以行走，無人員傷亡，任務圓滿達成。
消防第四大隊大溪分隊指出，近期鋒面通過，北部地區易有短延時強降雨發生的機會，野外溪流有溪水暴漲之虞，請各位民眾避免於野溪等危險水域逗留或勉強過河，以防落水意外。也提醒民眾掃墓時遵守除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂及垃圾要帶走等5原則。
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