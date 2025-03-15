早有預謀？高雄婦討債遭殺害 冷血凶嫌「球棒纏握把布」狂毆頭部
高雄市張姓男子前天涉嫌殺害上門向他討債的石姓婦人，張男疑早就預謀，準備鋁製黑色棒球棍，還怕下手時不好施力，買來膚色握把布纏繞整支球棒痛毆石婦頭部，又因石婦中途醒來，狠心持刀捅她將她殺害，檢警已完成初步驗屍，下周將再次複驗。
據了解，石姓婦人前天去往張男位於前鎮區民權路的倉庫討10萬餘元債務，雙方疑似在倉庫內爆發口角衝突，張男因又覬覦石婦身上30餘萬元現金，竟然拿出預藏的鋁製棒球棍，痛毆石婦將她打倒在地，但石婦過程中為掙扎求生，曾醒來想往外逃，張男便從背後持刀刺向她的背部。
張男將石婦殺害後，與竇姓妻子一同租用貨車，將石婦的遺體及作案水果刀都載往屏東枋山，途中張男先是將凶刀在枋寮丟向海中，之後與妻子將石婦遺體在枋山的一處芒果園中，挖洞埋屍。
檢警搜查張男倉庫，發現張男作案用的鋁製黑色球棒，整支球棒長約1公尺，粗度直徑約5公分，並且整支球棒全部以膚色繃帶纏繞，疑似是張男為了下手時方便施力避免球棒脫手，特地將整支球棒包裹纏繞。
檢察官今上午相驗石婦遺體要確認死因及致命傷，同時也由警方拿來球棒比對遺體傷口，不過因凶刀已遭張男丟棄，目前仍找不回，檢方預計下周一將再度複驗。
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