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大門被阻…屋外電動機車自燃釀災 八德一家3口OHCA送醫全救回
桃園市八德區豐德路89巷弄內一處3戶連棟平房，其中趙姓屋主停放門外電動機車中午突然起火燃燒，左鄰右舍驚見屋外火光，紛紛呼救走避，趙男一家則因唯一出入的大門遭火、煙阻擋，躲進浴室卻吸入過多濃煙失去呼吸心跳，幸好一家已恢復自主呼吸。
這起疑似電動機車自燃並向左右鄰居延燒的火警發生在中午12點左右，住在趙家右邊的汪姓鄰居，發現屋外有火光和濃煙，走出察看，驚見隔壁趙家屋外停放的電動機車正冒著熊熊烈焰，於是趕緊打119求救，並呼叫左鄰右舍後，帶著孩子逃離。
汪女說，當她看見趙家大門口被火球團團圍住之際，一路呼叫「起火了！」警告大家，由於她們3戶居住的這處連棟平房沒有後門，只有一個大門能出入，趙家受困門外的火煙無法逃出，外人也無法進入救援，但她沒聽到呼救聲，猜想應該有躲好，於是趕緊帶著孩子逃離；另一邊的鄭姓鄰居也是聽到呼叫趕緊撤離。
據了解，28歲的趙姓屋主與24歲謝姓妻子因門口被火勢及濃煙擋住，夫妻倆無處可躲，只好帶著2歲兒躲進浴室避難，沒想到浴室塑膠門的材質不耐高溫，遇高溫易融化或燃燒，無法有效阻擋濃煙和高溫。
況且浴室內沒有良好通風系統，滲入濃煙中的一氧化碳造成氧氣不足，若大口呼吸，卻又吸入高溫煙霧或微小顆粒物造成呼吸道灼傷受損，另外，濃煙中的有毒氣體也直接影響中樞神經，導致昏迷失去意識，所幸急救後，目前皆已「自發循環恢復」，心跳和血液循環已恢復正常，起火原因仍待調查。
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