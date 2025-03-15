影／人民保母難為！三重男路口車陣亂衝 警員好心救人卻被他的狗咬

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聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警方前天壓制管束1名穿內褲、光腳在大馬路嘶吼狂奔男子，他飼養的黑狗卻伺機衝上前咬了警員大腿一口，全程都被路過民眾錄影貼上網。網友打趣留言：小黑忠心護主在旁補刀。還有人問：這算襲警嗎？

警方前天晚間7時許接獲報案，指稱有人看似精神狀態不佳、在大街上行為異常。線上警網趕抵三重區正義北路、自強路口，看見1名男子帶著1條黑狗逛大街，突然拔腿狂奔衝向車水馬龍十字路口。

員警分乘3輛機車連忙上前包圍、將男子逼向路旁，他邊跑不斷大喊：救命啊！救命啊！警察打人！最後被壓制在地上保護管束，混亂之中，男子飼養的黑狗突然衝上前咬了其中1名警員大腿一口。

警員痛得不斷撫摸傷口，還好只是破皮瘀傷輕微流血。男子稍後由衛生局人員到場評估，交由救護車強制送醫，黑狗則自行離開現場。

警方包圍壓制男子、被狗襲擊的過程，全被路人用手機錄影上傳到社群網站平台Threads，網友的留言有人關心警員傷勢，也有人關心狗的下場，還有人說：台灣警察真溫柔，看過國外影片狗咬警察結局很慘。

新北市三重區前天晚上有1名穿內褲、光腳男子帶著1隻黑狗，精神恍惚、行為異常在大馬路上狂奔，警方將人壓制於地上，他飼養的黑狗卻伺機衝上前咬了警員大腿一口，過程被路人錄影貼上網。圖／翻攝Threads
新北市三重區前天晚上有1名穿內褲、光腳男子帶著1隻黑狗，精神恍惚、行為異常在大馬路上狂奔，警方將人壓制於地上，他飼養的黑狗卻伺機衝上前咬了警員大腿一口，過程被路人錄影貼上網。圖／翻攝Threads
新北市三重區前天晚上有1名穿內褲、光腳男子帶著1隻黑狗，精神恍惚、行為異常在大馬路上狂奔，警方獲報趕抵處理，他飼養的黑狗卻伺機衝上前咬了警員大腿一口。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區前天晚上有1名穿內褲、光腳男子帶著1隻黑狗，精神恍惚、行為異常在大馬路上狂奔，警方獲報趕抵處理，他飼養的黑狗卻伺機衝上前咬了警員大腿一口。記者林昭彰／翻攝
員警大腿被狗咬了一口，痛得不斷撫摸傷口，還好只是破皮瘀傷輕微流血。圖／翻攝Threads
員警大腿被狗咬了一口，痛得不斷撫摸傷口，還好只是破皮瘀傷輕微流血。圖／翻攝Threads

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