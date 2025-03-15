影／桃園八德豐德路巷內平房大火 年輕夫妻和幼子一家3口救出全OHCA

桃園市八德區豐德路巷弄內某戶平房今天中午突然起火燃燒，由於為木造結構建築，火勢一發不可收拾，並向左延燒同為平房隔鄰2戶，桃市消防局第一救災救護大隊派出大批人車前往灌救，救出趙姓年輕夫妻和2歲子，3人全無呼吸心跳送醫搶救，起火原因待查。

119勤指中心今天中午12點10分據報，位於八德區豐德路89巷弄內平房發生火警，立刻派出一大隊八德分隊及支援分隊消防車17輛、救護車5輛、52名救難救護人員在7分鐘內趕到灌救。

消防局表示，起火現場是棟地上1層磚造、木造結構的建築物，1樓住家全面燃燒，火勢在中午12點33分獲得控制，並在11分鐘後撲滅，清理火場發現，28歲趙姓屋主與25歲謝姓妻子及2歲的兒子一家3口當場已無呼吸心跳，分別送往部立桃園醫院及聖保祿醫院救治。

消防局初步檢視，起火住家燃燒物品包括電動機車及住家內的家具、民生用品，燃燒面積近10坪，向旁延燒的2戶幸無人在家，不過住家內的家具及民生用品全部付之一炬，至於起火原因以及財物損失金額有待火調科人員進一步鑑定；八德警分局轄區派出所員警在發生火災之際，立刻到場協助交通管制，以免人車妨礙救災。