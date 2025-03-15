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影／大甲男開車吃雞排噎住昏迷 警巡邏發現「違規」意外救他一命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

只是開車時吃口雞排，大甲44歲蔡姓男子疑似當場被噎住，導致呼吸道阻塞而昏迷在路旁，大甲警方昨天在巡邏時，發現一輛轎車違規停車，開車便看見男子倒臥車內，疑似失去生命跡象，立即通知救護人員到場，蔡男隨即被送往光田醫院大甲分院急救，院方在救治過程於男子喉部取出雞肉，所幸經即時處置後已恢復生命跡象。

大甲分局表示，派出所警員是昨天下午4時執行巡邏勤務，行經大甲區光明路段時，發現一輛白色自小客車違規停車，遂主動上前盤檢，敲擊車窗駕駛人卻無反應，意外發現44歲蔡姓男子倒臥車內，疑似失去生命跡象。

蔡男隨即被送往光田醫院大甲分院急救，醫師救治過程於男子喉部取出雞肉，初步判斷蔡男是在駕駛途中食用雞排，卻因雞排太過美味、匆忙吞嚥導致噎住，呼吸道阻塞而昏迷。

院方表示，還好巡邏員警發現及時，所幸經即時處置後已恢復生命跡象，經搶救後成功恢復呼吸與心跳，未對腦部造成嚴重損傷，後續只需留院觀察即可，讓家屬鬆了一口氣，但蔡男目前仍需於加護病房觀察，但尚未脫離險境。

蔡男母親事後對警方主動發現車輛駕駛行為異常，因而能即時救援愛子表達萬分感謝，警方則提醒民眾行車時應專心駕駛，避免一邊進食影響行車安全，並呼籲民眾吃美食時務必細嚼慢嚥，否則「一口雞排差點送命」，後果不堪設想！

大甲44歲蔡姓男子疑似開車吃雞排當場被噎住，導致呼吸道阻塞而昏迷在路旁，差點丟了性命。圖／大甲分局提供
大甲44歲蔡姓男子疑似開車吃雞排當場被噎住，導致呼吸道阻塞而昏迷在路旁，差點丟了性命。圖／大甲分局提供

警察 雞排

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