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影／新北青少年雙人組謊稱轉賣百萬瑞士名表 連續面交搶劫2表商

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市發生連續搶奪案，嫌犯鎖定精品專賣店謊稱轉售百萬高級名表「百達翡麗」，企圖趁面交搶錢，第一次未得逞，第二次搶走34萬餘元，警方獲報後循線逮捕2人，追回餘款7萬多元，並查獲喪屍煙彈、K他命毒品

據了解，24歲林姓嫌犯和17歲少年共謀犯案，主動傳訊息到精品專賣店官方社群，謊稱轉賣價值超過百萬元的瑞士名貴手表「百達翡麗」經典款。第一個表商11日傍晚5時許，帶著170萬元現金，被約到三重區仁義街37巷內偏避的高速公路邊坡公園。

林嫌起先要求到他的車上面交，但表商有警覺反對，沒多久17歲少年便從旁邊衝出來，朝被害人眼睛噴辣椒水企圖行搶，表商奮力護住現金掙脫逃離，先去醫院驗傷，直到晚上將近10時才向警方報案。

三重警分局獲報即著手查車追人，不料僅隔3個半小時，12日凌晨1時許竟然又有另1個被害人報案。原來2名嫌犯傍晚搶奪未遂之後，只相隔7小時又約了第2個表商到相同地點，這次被害人帶了161萬元現金，改由17歲少年面交，林嫌伺機衝出來搶走1個牛皮紙袋（內有現金34萬5千元），得手後2嫌快跑逃脫，共乘1車駛離。

員警12日凌晨約4時，在台北市士林區社子街找到嫌犯車輛，埋伏守候到清晨8時許，當場逮捕準備取車的林嫌，從他身上搜出剩餘贓款7萬3千元、電子煙和依托咪酯煙彈、K他命2.4公克，隨後再逮捕共犯少年，全案依搶奪、傷害罪嫌、毒品危害防制條例移送新北地檢署和少年法庭。

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林姓嫌犯夥同17歲少年聯手犯案，鎖定精品店謊稱轉售百萬高級名表「百達翡麗」，再趁面交搶錢，第一次未得逞，第二次搶走34萬餘元，被捕時贓款只剩7萬多元，並被搜出喪屍煙彈、K他命毒品。記者林昭彰／翻攝
林姓嫌犯夥同17歲少年聯手犯案，鎖定精品店謊稱轉售百萬高級名表「百達翡麗」，再趁面交搶錢，第一次未得逞，第二次搶走34萬餘元，被捕時贓款只剩7萬多元，並被搜出喪屍煙彈、K他命毒品。記者林昭彰／翻攝

搶劫 毒品 被害人

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