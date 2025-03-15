大雅男200萬投資非法虛擬貨幣交易 檢警逮1嫌

大雅羅姓男子自稱在 Facebook 上看到一則投資廣告，未料愈陷愈深，竟進入非法虛擬貨幣交易的「EFAX投資平台」，眼看帳面上的數字只是個騙局，從頭到尾都無法提領，警方日前接獲報案立即鎖定22歲黃姓男子涉嫌重大，並報請台中地檢署檢察官指揮，翌日即持拘票將黃嫌拘提到案，訊後依詐欺、洗錢防制法移送檢方偵辦，案經裁准羈押，成功將涉嫌黃姓嫌犯繩之以法。

大雅分局潭北派出所於1月中旬接獲羅男報案，指稱自己在臉書上看到標榜「投資虛擬貨幣，穩定獲利、回報率高」，初期投入少量資金，小有獲利並成功提領，於是決定參加高級投資方案，羅男之後與詐團介紹的「幣商」約定時間、地點面交台幣200萬元，由幣商將等值的泰達幣轉入EFAX的錢包，眼見網站上顯示的獲利金額一直上升，但遲遲無法提領，上網一查，才驚覺這名「幣商」其實是詐騙集團的車手，「EFAX投資平台」也是個假網站，帳面上的數字只是個騙局。

大雅分局日前接獲報案後，立即報請台中地檢署檢察官指揮組成專案小組，鎖定1名黃姓男子涉嫌重大，順利將這名涉嫌從事非法虛擬貨幣交易的黃姓嫌犯拘提到案，他並強調，除非是金管會證券期貨局官網公告的26家合法業者，其他不管是個人還是幣商，私下從事的兌幣行為通通違法，投資的錢財非但從頭到尾都不可能提領，更有可能成為洗錢的工具，後果不堪設想。