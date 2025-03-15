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大雅男200萬投資非法虛擬貨幣交易 檢警逮1嫌

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大雅羅姓男子自稱在 Facebook 上看到一則投資廣告，未料愈陷愈深，竟進入非法虛擬貨幣交易的「EFAX投資平台」，眼看帳面上的數字只是個騙局，從頭到尾都無法提領，警方日前接獲報案立即鎖定22歲黃姓男子涉嫌重大，並報請台中地檢署檢察官指揮，翌日即持拘票將黃嫌拘提到案，訊後依詐欺、洗錢防制法移送檢方偵辦，案經裁准羈押，成功將涉嫌黃姓嫌犯繩之以法。

大雅分局潭北派出所於1月中旬接獲羅男報案，指稱自己在臉書上看到標榜「投資虛擬貨幣，穩定獲利、回報率高」，初期投入少量資金，小有獲利並成功提領，於是決定參加高級投資方案，羅男之後與詐團介紹的「幣商」約定時間、地點面交台幣200萬元，由幣商將等值的泰達幣轉入EFAX的錢包，眼見網站上顯示的獲利金額一直上升，但遲遲無法提領，上網一查，才驚覺這名「幣商」其實是詐騙集團的車手，「EFAX投資平台」也是個假網站，帳面上的數字只是個騙局。

大雅分局日前接獲報案後，立即報請台中地檢署檢察官指揮組成專案小組，鎖定1名黃姓男子涉嫌重大，順利將這名涉嫌從事非法虛擬貨幣交易的黃姓嫌犯拘提到案，他並強調，除非是金管會證券期貨局官網公告的26家合法業者，其他不管是個人還是幣商，私下從事的兌幣行為通通違法，投資的錢財非但從頭到尾都不可能提領，更有可能成為洗錢的工具，後果不堪設想。

警方呼籲民眾，如果不慎透過這些不受監管的平台交易，很可能會掉入詐騙陷阱，警政署也特別設立「打詐儀表板」獨立網站，裡面不僅有最新的詐騙案例，還整理了各種詐騙手法，投資前不妨先點擊閱覽。

黃姓男子涉嫌以非法虛擬貨幣交易的「EFAX投資平台」，詐騙被害人投資200萬元，檢警日前成功拘提歸案。圖／大雅分局提供
黃姓男子涉嫌以非法虛擬貨幣交易的「EFAX投資平台」，詐騙被害人投資200萬元，檢警日前成功拘提歸案。圖／大雅分局提供
黃姓男子涉嫌以非法虛擬貨幣交易的「EFAX投資平台」，詐騙被害人投資200萬元，檢警日前成功拘提歸案。圖／大雅分局提供
黃姓男子涉嫌以非法虛擬貨幣交易的「EFAX投資平台」，詐騙被害人投資200萬元，檢警日前成功拘提歸案。圖／大雅分局提供

網站 虛擬貨幣 詐騙集團

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