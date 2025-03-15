桃園復興孕婦懷胎34周突破水 救護車上緊急產女嬰
桃園市復興區1名25歲懷胎34周的田姓孕婦，13日下午於突然陣痛、羊水破，救護人員獲報到場，立即協助送醫，怎料過程中看到嬰兒頭部已逐漸推出產道，立即指示救護車停等路旁，立即為田女接生，所幸母女均安。
田女居住羅浮里，下山就醫至少需1小時，前天下午身體不適，救護人員獲報到場，高級救護技術員葉潾檡判定孕婦已有產兆，情況緊急即將臨盆，救護人員立即將孕婦送上救護車送醫。
然而，在救護車行駛途中，葉員發現田女陣痛頻率與強度加劇，隨後看到嬰兒頭部已逐漸推出產道，立即指示救護車停等路旁，立即為田女接生，不一會兒時間嬰兒呱呱落地，救護車上充斥著健康女嬰的哭啼聲，給予新生兒口鼻分泌物抽吸，經評估新生兒外觀、呼吸、血液循環穩定後，隨即使用臍帶夾固定臍帶並將新生兒擦拭及保暖後交由田女懷抱。
復興分隊表示，復興區幅員廣大且山路綿延，送醫路程時間長，增添救護人員急救急產處置難度，維持孕婦及新生兒到院前的生命徵象更是考驗著救護人員專業技能與經驗，復興山域平時受理孕婦及產案件並不多。
這次田女順利於救護車上生產帶給復興分隊救護人員寶貴的處置經驗，女嬰出生後呼吸及脈搏皆正常，臉色紅潤且哭聲有力，救護人員順利將母女送醫，圓滿達成急產救護勤務。
復興分隊長陳遠鑫表示，雖然復興區救護勤務不比一般都市分隊多，有賴平日勤練救護技術，方能於急產救護勤務中冷靜評估狀況，給予孕婦及嬰兒最適當的處置，另外也提醒孕婦平時應定期產檢，如遇大出血或大量羊水破裂等緊急情況時，應保持冷靜並立即撥打119請求協助。
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