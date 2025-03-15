快訊

家寧全家黑歷史起底！騙錢、炫富、剝削合夥人...「吃相難看」全網怒轟

東海韋伯傳人稱無能停課引戰 文科教育真過時了？

眾量級Andy慘案！國稅局受理檢舉逃漏稅 他曝還有2大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義惡火連燒4棟木造房 65歲男成焦屍…胞弟外宿逃一劫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉義仁村今天凌晨0點多發生住宅火災，1棟木造平房不明原因起火，火勢猛烈延燒迅速，連著4棟木造房屋全被燒毀，65歲廖姓男子逃生不及被燒死，救出時已成焦屍，明顯死亡未送醫，詳細起火原因仍待火調釐清。

鄰居說，65歲廖男與胞弟同住，事發當晚廖弟外宿不在家，木造平房突然燒起來，火勢很大還延燒隔壁，當時只有廖男獨自在家，半夜大家都睡了，可能因此來不及跑，消防隊救出時已變成焦屍，廖男平時沒有工作，有看到社會局派人協助。

警消獲報後趕往搶救時，木造平房火勢已全面燃燒，雖然在1小時內撲滅火勢，仍有4棟木造平房被燒毀，屋內65歲廖男逃生不及，被燒成焦屍。警方初步調查，現場沒有人為縱火等可疑跡象，詳細起火原因及財損金額仍待消防局火調釐清。

嘉義縣消防局表示，中埔鄉義仁村今天清晨發生住宅火警，木造平房起火燃燒，布水線撲滅火勢，在屋內發現65歲男子已明顯死亡，未送醫，後續交由火調科及員警處理，為及早發現火災及避難逃生，呼籲住家每一居室應裝設住宅用火災警報器，以維防火安全。

嘉義縣中埔鄉今天凌晨發生住宅火警，惡火連燒4棟木造平房 65歲男子在屋內被燒成焦屍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今天凌晨發生住宅火警，惡火連燒4棟木造平房 65歲男子在屋內被燒成焦屍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今天凌晨發生住宅火警，惡火連燒4棟木造平房 65歲男子在屋內被燒成焦屍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今天凌晨發生住宅火警，惡火連燒4棟木造平房 65歲男子在屋內被燒成焦屍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今天凌晨發生住宅火警，惡火連燒4棟木造平房 65歲男子在屋內被燒成焦屍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今天凌晨發生住宅火警，惡火連燒4棟木造平房 65歲男子在屋內被燒成焦屍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今天凌晨發生住宅火警，惡火連燒4棟木造平房 65歲男子在屋內被燒成焦屍。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今天凌晨發生住宅火警，惡火連燒4棟木造平房 65歲男子在屋內被燒成焦屍。記者黃于凡／翻攝

嘉義 死亡 火災

延伸閱讀

國1嘉義段3大小車碰撞1死2傷 貨車司機坦承撿手機釀禍

嘉義中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 親子野餐同樂聽音樂

嘉義地牛翻身 下午1時7分阿里山規模3.9淺層地震 最大震度4級

無懼賴清德限縮兩岸政策 嘉義大宗農產品早已不銷大陸

相關新聞

28歲年輕桃警猝逝！當午才和同事去跑步 女友晚間驚見倒地亡

任職桃園市警龜山分局龜山派出所的28歲黃姓警員，3天前輪休時，被女友發現在租屋處倒地亡，由於租處門窗無外力介入，排除他殺...

嘉義惡火連燒4棟木造房 65歲男成焦屍…胞弟外宿逃一劫

嘉義縣中埔鄉義仁村今天凌晨0點多發生住宅火災，1棟木造平房不明原因起火，火勢猛烈延燒迅速，連著4棟木造房屋全被燒毀，65...

國家級警報「山區暴雨」 新北大樹倒塌 新莊壽山路交通一度中斷

中央氣象署今天上午發布國家級警報，將新北市列入「山區暴雨」警戒區域，8時許新莊區壽山路便有大樹被雨勢沖刷，從山坡坍落阻斷...

大雅男200萬投資非法虛擬貨幣交易 檢警逮1嫌

大雅羅姓男子自稱在 Facebook 上看到一則投資廣告，未料愈陷愈深，竟進入非法虛擬貨幣交易的「EFAX投資平台」，眼...

桃園復興孕婦懷胎34周突破水 救護車上緊急產女嬰

桃園市復興區1名25歲懷胎34周的田姓孕婦，13日下午於突然陣痛、羊水破，救護人員獲報到場，立即協助送醫，怎料過程中看到...

接獲同一間銀行通報 台南警連續2天拆穿抖音貸款詐騙伎倆

台南市警一分局於13日和14日接獲同一家銀行通報，有民眾疑遭詐騙。經警方查訪，41歲張姓女子及45歲陳姓女子在抖音上看到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。