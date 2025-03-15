嘉義惡火連燒4棟木造房 65歲男成焦屍…胞弟外宿逃一劫

嘉義縣中埔鄉義仁村今天凌晨0點多發生住宅火災，1棟木造平房不明原因起火，火勢猛烈延燒迅速，連著4棟木造房屋全被燒毀，65歲廖姓男子逃生不及被燒死，救出時已成焦屍，明顯死亡未送醫，詳細起火原因仍待火調釐清。

鄰居說，65歲廖男與胞弟同住，事發當晚廖弟外宿不在家，木造平房突然燒起來，火勢很大還延燒隔壁，當時只有廖男獨自在家，半夜大家都睡了，可能因此來不及跑，消防隊救出時已變成焦屍，廖男平時沒有工作，有看到社會局派人協助。

警消獲報後趕往搶救時，木造平房火勢已全面燃燒，雖然在1小時內撲滅火勢，仍有4棟木造平房被燒毀，屋內65歲廖男逃生不及，被燒成焦屍。警方初步調查，現場沒有人為縱火等可疑跡象，詳細起火原因及財損金額仍待消防局火調釐清。

嘉義縣消防局表示，中埔鄉義仁村今天清晨發生住宅火警，木造平房起火燃燒，布水線撲滅火勢，在屋內發現65歲男子已明顯死亡，未送醫，後續交由火調科及員警處理，為及早發現火災及避難逃生，呼籲住家每一居室應裝設住宅用火災警報器，以維防火安全。