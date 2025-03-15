28歲年輕桃警猝逝！當午才和同事去跑步 女友晚間驚見倒地亡

任職桃園市警龜山分局龜山派出所的28歲黃姓警員，3天前輪休時，被女友發現在租屋處倒地亡，由於租處門窗無外力介入，排除他殺可能，檢警相驗後，初判死因為心因性休克，獲悉北上的雙親對此無意見，市長及警局已致贈慰問金並派員協助辦理後事。

龜山分局表示，警專34期的黃員為南投人，畢業後就派任在龜山派出所服務，迄今約有8年時間，平常勤務正常、上班認真，本月11、12日是他的輪休日，12日當天下午還和幾個同事約了一起運動、跑步，女友晚間8點多找不到他，於是到租屋處查看，沒想到黃員全身冰冷倒在地上，119救護員到場檢傷，發現他已明顯死亡，以致未送醫。

據了解，黃員的身材與體型皆符合正常標準，無一絲贅肉，外型斯文似書生，平日有運動的習慣，在老學長眼中屬警界的小鮮肉，正因如此，黃員突然心因性休克致命，讓同事訝異與不捨。

龜山分局說，事發後，市長張善政與市警局長吳坤旭先行致贈家屬5萬元慰問金，龜山分局長張鶴瓊則與警友會辦事處也致贈3萬元慰問金，後事處理事宜，尊重家屬意見並協助辦理，目前在桃園殯儀館設有靈位，供同事前往捻香。