接獲同一間銀行通報 台南警連續2天拆穿抖音貸款詐騙伎倆

台南市警一分局於13日和14日接獲同一家銀行通報，有民眾疑遭詐騙。經警方查訪，41歲張姓女子及45歲陳姓女子在抖音上看到貸款廣告，並加入所提供的LINE帳號，接到自稱為銀行專員聯繫，介紹貸款相關訊息且要求提供銀行帳戶及金融卡，警員廖晏霆連2天拆穿假貸款詐騙伎倆。

第一分局莊敬派出所指出，13日上午9時許，警員饒庭瑋、廖晏霆接獲通報後趕抵現場，經了解張女因資金需求，在抖音上看到貸款廣告並加入LINE。自稱為「小方」的銀行業務專員聲稱可以協助貸款，要求她申辦手機預付卡，並提供銀行帳戶及寄送金融卡。

幸好銀行行員察覺異常報警，警方到場確認後，告知張女這是假貸款詐騙手法，成功阻止詐騙集團利用其帳戶。

無獨有偶，14日上午9時許，莊敬所再次接獲該銀行通報有民眾疑似詐騙，警員王凱、廖晏霆到場後發現陳女遭遇的情節，與前日張女情況完全雷同，警方向她解釋這是假貸款詐騙手法，並勸阻她繼續與對方聯繫，阻止詐騙情事發生。

警方呼籲，民眾如有資金需求應向合法金融機構申請，勿信網路無法查證的貸款資訊，且需再三查證原則。若發現可疑情事，請撥打165防詐騙諮詢專線或110報案，或至內政部警政署「165全民防騙網」查詢最新詐騙手法、高風險帳戶及防詐技巧，確保財產安全。