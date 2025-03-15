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美籍獨居翁不願受助…黃瀞瑩要公部門別消極 社會局：媒合民間關懷

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市一名美國籍獨居長者生活難自理，租屋處成垃圾山，引發關注。議員黃瀞瑩認為，公部門不能因長者個人意願而採取消極關懷，建議可採納鄰里觀察近況，進一步介入協助。北市社會局說，不只民政與社福單位，今年也媒合宗教團體、社區協會等民團主動關心。

黃瀞瑩團隊介入處理該案後，發現獨居長者、子女未同住的長者有共同狀況，可能因老邁出現失智、精神疾病等病徵，降低個人病識感，甚至會影響接受他人幫助、聽取就醫建議的意願。即使政府定期訪視、關懷，基於尊重當事人意願，若當事人表明自身狀況沒問題、沒有服務需求，社會局也無法有強制作為。

黃瀞瑩說，長者之所以不願接受幫忙，多半是因不清楚資訊、不知如何作為或停留在過往認知，但只要政府積極作為，長者就會理解、軟化態度。她認為，政府應該要更積極作為，公部門不能因長者個人意願而採取消極關懷，建議可採納里長、鄰居等人對於長者的日常觀察，例如鄰里察覺當事人不對勁或可能需要社福資源而提出訴求時，政府便可介入協助。

社會局表示，符合北市列冊獨居老人資格者，均由社工訪視評估後，遵循長者服務意願，並依其迫切性問題進行分級評估，確認服務需求及訂定服務計畫，適時結合跨局處資源，例如環保局到府代收垃圾。

社會局也提及，若評估有需求但拒絕服務者，社會局社工會持續關心，建立信任關係；部分長者明確表達沒有接受服務的意願時，經執行單位綜合評估個案支持網絡系統，包含正式、非正式資源、接受服務配合度、身心狀況等因素，確認無虞後，會降低其關懷服務或不予以列冊。

不過，社工人力有限，社會局為增加服務量能，今年擴大獨老關懷服務模式，以社區為基礎，媒合在地資源如宗教團體、社區協會及社區關懷據點等民間團體，同時持續受理民眾、民政、衛政、警政及社福單位等各單位轉介通報疑似獨居老人，增加獨居長者訪視頻率。

社會局以廣慈社宅的住戶為例，有些獨居長者是接近但不符獨老列冊資格、符合資格但不願列冊等弱勢戶，今年社會局便與里長、當地願意投入社區服務的民間組教團體合作，透過辦活動邀請關懷名單的長者們參與，雙方建立信任基礎後，里長、團體可進一步探訪，若發現異樣，也能在與社會局、社福中心的社群回報，即時介入處理，也確實有長者因此受惠。

一名美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處。圖／李秋霞提供
一名美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處。圖／李秋霞提供

外國人 獨居老人 社工 黃瀞瑩

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