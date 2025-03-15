快訊

28歲年輕警猝逝！中午才和同事去跑步 女友晚間驚見他倒地亡

完成階段性任務！台鐵首任董事長杜微傳請辭 交通部說話了

傳川普再擴大旅遊禁令！43國上榜「伊朗、北韓公民恐不得入境」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國阿公家成垃圾山、生活難自理 里長爆：公部門第一時間都踢皮球

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市北投區一名7旬美國籍老翁日前在路邊被發現，雙腳受傷無法行走，租屋處髒亂不堪，生活難以自理。當地里長李秋霞坦言，不趕快安排就醫，他就要在那邊等死？起初大家卸責說這不行、那不行，還好議員介入，否則公部門不會那麼積極處理。

湖山里長李秋霞表示，該名老翁在湖山里獨居租屋已有20餘年，目前租屋處已住了10多年，平時獨來獨往，常在路邊看書。去年老翁腳受傷，她第一次進入老翁租屋處，發現裡頭堆放許多垃圾，寸步難行，馬桶甚至滿溢到無法使用，感謝鄰長張文慶長期默默關懷對方。

李秋霞說，老翁3月4日出門下山買東西，結果無法走路，就在永和里的公車站牌坐了一整天，永和里長曾富榆當天與民眾發現後，到場關心，也趕緊打電話和她討論，雙方最後聯絡計程車將人載回家，李則在紗帽橋站牌等人。她看老翁腳傷嚴重應就醫，結果叫了救護車到場，對方仍拒絕就醫，自己便和鄰長、警察、消防員合力用將人抬入屋內。

「第一時間，大家可能都拚命推卸責任」，李秋霞指出，里長就是到處求救，然而每個人都有很多理由說這不行、那不行，社會局稱老翁不是本國人，自己向警方求助無門，大嘆台灣社福已經做得不錯，但可以再更溫暖，不然第一線很難做。

經確認後，老翁是有台灣永久居留證的外國人，李秋霞觀察他生活無法自理但自主意識強烈，「看到他的生活，你會流眼淚」，不忍心一個78歲長輩過的生活如此辛苦，也認為不管是本國人或外國人，看到無助的長輩，相信任何一個人都會伸出援手。

李秋霞提到，黃瀞瑩團隊主任3月5日來訪時，聽聞此事，便積極接洽相關單位，社會局也不敢怠慢，她直言「沒有議員介入，公部門不會那麼積極。」

她說，3月6日下午與社會局、三軍總醫院醫療團隊等人一同前往訪視，老翁的腳是嚴重蜂窩性組織炎，當時還憂心沒錢治病，李秋霞要他不用擔心、她會處理，加上醫生好言相勸，最後老翁態度軟化，順利就醫，目前住院治療中。

「活生生的人在面前，你不處理？」李秋霞直言，里長是第一線，即使老翁不是里民，也不能不處理，不趕快安排就醫，他就要在那邊等死？她認為，處理緊急事件時，公部門不能太制式化、拘泥形式，建議可先做，再討論補辦程序。

北投湖山里長李秋霞、議員黃瀞瑩團隊與社會局、醫療團隊等單位，3月6日到府訪視7旬美國籍老翁。圖／黃瀞瑩研究室提供
北投湖山里長李秋霞、議員黃瀞瑩團隊與社會局、醫療團隊等單位，3月6日到府訪視7旬美國籍老翁。圖／黃瀞瑩研究室提供
一名家住北投區湖山里的獨居外國長者3月4日出門沒力氣回家，呆坐在永和里的公車站牌，當地里長曾富榆與民眾發現後，到場關心。圖／李秋霞提供
一名家住北投區湖山里的獨居外國長者3月4日出門沒力氣回家，呆坐在永和里的公車站牌，當地里長曾富榆與民眾發現後，到場關心。圖／李秋霞提供
一名7旬領有台灣永久居留證的美國籍老翁，來台工作退休後，獨居在北投區湖山里租屋處。圖／李秋霞提供
一名7旬領有台灣永久居留證的美國籍老翁，來台工作退休後，獨居在北投區湖山里租屋處。圖／李秋霞提供
美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。圖／李秋霞提供
美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。圖／李秋霞提供
北投一名7旬美國籍獨居老翁日前在路邊被發現，雙腳受傷無法行走，後續由湖山里長李秋霞、鄰長張文慶與警消人員協助返家。圖／李秋霞提供
北投一名7旬美國籍獨居老翁日前在路邊被發現，雙腳受傷無法行走，後續由湖山里長李秋霞、鄰長張文慶與警消人員協助返家。圖／李秋霞提供
北市北投區一名7旬美國籍獨居老翁3月4日被發現出門採買沒力氣回家，後續由兩位里長安排計程車送回租屋處附近，里長李秋霞與警消人員再協助返家。圖／李秋霞提供
北市北投區一名7旬美國籍獨居老翁3月4日被發現出門採買沒力氣回家，後續由兩位里長安排計程車送回租屋處附近，里長李秋霞與警消人員再協助返家。圖／李秋霞提供

外國人 獨居 議員 長輩

延伸閱讀

美國人來台當翻譯卻成獨居老人 家裡還變誇張「垃圾山」

卡尼就任加拿大總理 堅稱絕不會成為美國一部分

在劇變的時代 美國白領勞工更重視穩定

經濟日報社論／美中對抗歷史會重演嗎？

相關新聞

一代大俠落魄晚年…獨居資深男星張振寰陳屍家中 死亡3天以上

資深男星張振寰昨天晚間陳屍家中客廳，享壽65歲；警方到場未發現有打鬥或他殺跡象，研判是自然死亡，由於屍臭被鄰居聞到報警，...

28歲年輕桃警猝逝！當午才和同事去跑步 女友晚間驚見倒地亡

任職桃園市警龜山分局龜山派出所的28歲黃姓警員，3天前輪休時，被女友發現在租屋處倒地亡，由於租處門窗無外力介入，排除他殺...

國1嘉義段3大小車碰撞1死2傷 貨車司機坦承撿手機釀禍

國道1號南向271公里嘉縣水上鄉路段，13日下午發生1輛大貨車1輛轎車及1輛小貨車撞擊，大貨車衝上分隔島卡住，轎車衝進分...

美國阿公家成垃圾山、生活難自理 里長爆：公部門第一時間都踢皮球

北市北投區一名7旬美國籍老翁日前在路邊被發現，雙腳受傷無法行走，租屋處髒亂不堪，生活難以自理。當地里長李秋霞坦言，不趕快...

美國人來台當翻譯卻成獨居老人 家裡還變誇張「垃圾山」

北市北投區一名7旬美國籍獨居老翁領有台灣永久居留證，但不符列冊獨老的資格，日前被發現雙腳發炎腫脹且多日未進食，出門採買沒...

接獲同一間銀行通報 台南警連續2天拆穿抖音貸款詐騙伎倆

台南市警一分局於13日和14日接獲同一家銀行通報，有民眾疑遭詐騙。經警方查訪，41歲張姓女子及45歲陳姓女子在抖音上看到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。