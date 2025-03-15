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國1嘉義段3大小車碰撞1死2傷 貨車司機坦承撿手機釀禍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

中山高嘉縣水上鄉路段13日下午發生3輛大小車撞擊1死2傷重大車禍。記者魯永明／翻攝
中山高嘉縣水上鄉路段13日下午發生3輛大小車撞擊1死2傷重大車禍。記者魯永明／翻攝

國道1號南向271公里嘉縣水上鄉路段，13日下午發生1輛大貨車1輛轎車及1輛小貨車撞擊，大貨車衝上分隔島卡住，轎車衝進分隔島翻覆，轎車女乘客搶救不治，轎車及小貨車駕駛輕傷，嘉義檢警昨天相驗調查車禍原因，顏姓大貨車司機供稱撿拾手機未注意前方車況，致追撞前方行駛同向外側車道游姓男子駕駛的轎車。

嘉義地檢署說，死者車禍致左側多處肋骨骨折併氣血胸，頭部外傷及撕裂傷，而嚴重創傷死亡。死亡方式意外。肇禍司機坦承，尊重死者家屬意願，轉介調解。

檢警調查，顏姓男子駕駛自用大貨車（以下稱A車），13日下午1時26分，行經國道1號公路南向271公里200公尺處，因撿拾手機未注意前方車況，致追撞前方行駛同向外側車道由游姓男子駕駛的轎車（以下稱B車）。致B車向前推撞前方同向行駛外側車道，由陳姓男子駕駛的小貨車（以下稱C車）後車尾，續C車向前推撞前方同向，行駛外側車道另輛轎車肇事；B車徐姓乘客送嘉義長庚醫院急救傷重不治。

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