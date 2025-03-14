影／「阿哩嘎豆！」8旬日籍嬤迷途捷運站 土城警聯手移民署助返家

八旬日籍嬤日前流連新北市捷運站疑似迷途，又不諳中文，土城警獲報聯手移民署新北市專勤隊合力協助，依據所建置外來人口資料庫，成功連繫上住台北市家人平安帶返家。

土城警分局廣福派出所今年2月20日晚上7時許，接獲捷運警察通報，有1名高齡日籍婦人疑似在捷運捷運站迷路，員警到場了解，迷途的83歲日籍婦人疑因罹患失智症，當天自行外出至捷運站後迷失方向，因婦人不諳中文，語言不通致溝通困難，她身上又無相關身分證件，員警機智地運用網路翻譯工具，先以簡單日語安撫其情緒，將人帶至移民署新北市專勤隊協助確認身分。

移民署新北市專勤隊專員唐慰庭及科員許智翔於當晚8時值班，見土城警方送八旬日籍婦人前來確認身分，因員警表示接獲民眾報，日籍婦人於海山捷運站呆站許久疑似走失，婦人不諳中文，身上又未帶任何身分證件，無法順利溝通表達其身分資料及家人聯繫方式，盼移民署人員協助身分確認。

所幸移民署建置完善的外來人口資料庫，值班移民官唐慰庭2人迅速查出日籍婦人是以依親方式，隨著已於2011年取得永久居留證，目前仍在台灣一間傳統產業公司擔任高級工程師，為「灣生」的日籍先生來台定居多年，移民官確認其身分後便連繫其在台緊急聯絡人，迅速連繫上婦人的丈夫及女兒前來將迷途的日籍婦人接返北市大安區住處。

心急如焚的日籍婦人的丈夫與女兒，一趕到新北市專勤隊，其女兒見到母親安然無恙，不僅鬆了一口氣更張開雙臂擁抱，2人頓時淚如雨下。

「阿哩嘎豆！」日籍婦人女兒眼眶泛淚地多次向移民官及員警點頭致謝，她表示，全家人平時居住台北市大安區，母親為家庭主婦，當天下班返家不見母親蹤影，焦急地在住家周邊四處尋人，擔心不諳中文又未攜帶手機及錢包的母親會發生意外，沒想到母親竟出現在離家12公里外的新北市土城區捷運海山站，幸好母親即時尋獲，且毫髮無傷。

移民署新北市專勤隊長黃奕崗表示，家中外籍長輩如有認知能力退化現象，家人可以協助在長輩的隨身物品放置護照或居留證影本等可供識別身分的物品，如發生意外走失等緊急情況，能有利旁人或警方協助婦人識別身分快速返家。