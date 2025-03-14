影／赴泰失聯！商演歌手遭騙至詐團園區 日前脫逃今搭機回台
台中商演歌手陳康岳去年9月赴泰國遭騙到緬甸詐騙園區，與另一名同遭騙的台灣婦人日前成功脫困後，順利在上周抵達泰國曼谷，今天兩人搭乘泰國航空TG634航班於傍晚抵台，下機後兩人皆不發一語，陳康岳出關後由豐原分局警車載走。
陳康岳去年9月赴泰國後失聯，家人焦急向台中市豐原警分局報案後，事後得知他抵達泰國後便被載往泰緬邊境的詐騙園區，遭到軟禁，他曾透過友人求救，表示行動遭受嚴格控制，業績未達標甚至會遭電擊、毆打。
陳康岳的朋友表示陳康岳疑受到台灣朋友誘騙，要他到泰國幫忙帶回黃金佛牌，對方幫出機票錢，但一到泰國就被押到泰緬邊境，他後來才知自己被拘禁在詐團園區，行動被控制，業績未達標會被電擊毆打。
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