影／赴泰失聯！商演歌手遭騙至詐團園區 日前脫逃今搭機回台

台中商演歌手陳康岳去年9月赴泰國遭騙到緬甸詐騙園區，與另一名同遭騙的台灣婦人日前成功脫困後，順利在上周抵達泰國曼谷，今天兩人搭乘泰國航空TG634航班於傍晚抵台，下機後兩人皆不發一語，陳康岳出關後由豐原分局警車載走。

陳康岳去年9月赴泰國後失聯，家人焦急向台中市豐原警分局報案後，事後得知他抵達泰國後便被載往泰緬邊境的詐騙園區，遭到軟禁，他曾透過友人求救，表示行動遭受嚴格控制，業績未達標甚至會遭電擊、毆打。