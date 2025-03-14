聽新聞
0:00 / 0:00
下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里
國道1號北上過楠梓交流道今天下午3時許發生貨櫃車與自小客車追撞事故，貨櫃車失控對折卡在分隔島，造成南北向車流全受阻，分別回堵10公里以上，高雄市區下班車潮全受困，更影響國道10號車流，目前國道警方仍在現場排除，呼籲駕駛提前改道。
據了解，這起事故發生在北上355.9公里楠梓交流道路段，貨櫃車疑似追撞自小客車失控，衝向分隔島後車頭與車身分離對折，占據北上中內線車道，而因撞擊力道猛烈，貨櫃車碎片噴到對向南下車道，同樣造成車流受阻。
因正值周五下班車潮，楠梓交流道以北回堵15公里以上到路竹交流道，楠梓交流道以南也回堵10公里至五甲系統，更導致國道10號鼎金系統嚴重壅塞，國道10號東向回堵約5公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言