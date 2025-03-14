下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

國道1號北上過楠梓交流道今天下午3時許發生貨櫃車與自小客車追撞事故，貨櫃車失控對折卡在分隔島，造成南北向車流全受阻，分別回堵10公里以上，高雄市區下班車潮全受困，更影響國道10號車流，目前國道警方仍在現場排除，呼籲駕駛提前改道。

據了解，這起事故發生在北上355.9公里楠梓交流道路段，貨櫃車疑似追撞自小客車失控，衝向分隔島後車頭與車身分離對折，占據北上中內線車道，而因撞擊力道猛烈，貨櫃車碎片噴到對向南下車道，同樣造成車流受阻。