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下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

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下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國道1號北上過楠梓交流道今天下午3時許發生貨櫃車與自小客車追撞事故，貨櫃車失控對折卡在分隔島，造成南北向車流全受阻，分別回堵10公里以上，高雄市區下班車潮全受困，更影響國道10號車流，目前國道警方仍在現場排除，呼籲駕駛提前改道。

據了解，這起事故發生在北上355.9公里楠梓交流道路段，貨櫃車疑似追撞自小客車失控，衝向分隔島後車頭與車身分離對折，占據北上中內線車道，而因撞擊力道猛烈，貨櫃車碎片噴到對向南下車道，同樣造成車流受阻。

因正值周五下班車潮，楠梓交流道以北回堵15公里以上到路竹交流道，楠梓交流道以南也回堵10公里至五甲系統，更導致國道10號鼎金系統嚴重壅塞，國道10號東向回堵約5公里。

國道1號楠梓交流道路段貨櫃車失控撞分隔島，造成南北向交通嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝
國道1號楠梓交流道路段貨櫃車失控撞分隔島，造成南北向交通嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 失控 貨櫃

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