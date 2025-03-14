核三廠大火縣府獲報晚7分鐘 竟是因廠方「自行滅火」未通報

上周核三廠大火，引發在地居民恐慌，台電公司副總經理許永輝今日與核三廠長高起等人拜訪屏東縣長周春米，針對通報縣府晚了7分鐘的時間差，周要求台電與核三廠進行檢討、精進五大項目，並強化與地方溝通，減少鄉親疑慮。

核三廠3月6日上午11時18分發生火警，11時23分廠內消防分隊接到火警通知並於11時25分出發；縣府則於11時23分接到民眾報案，消防局11時25分派出9車21人前往撲救。

周春米表示，縣府接獲火警通知的時間比廠內晚了7分鐘，對於廠內與廠外時間的同步性，是憂慮所在。他強調，核三廠內不容任何閃失，一點風吹草動都會讓當地居民不安。平時的訓練專業、運作以及面臨火災疑慮，更需要專業的加強。

縣府也要求核三廠精進五大項目，包括一、於期限內提交詳細檢討報告與改善計畫，務必與縣府保持密切溝通；二、建立火警即時通報機制，降低資訊不透明，減緩在地鄉親憂慮；三、強化施工管理，確保廠內人員安全無虞；四、增強設備安全檢查；五、落實橫向與縱向通報同步進行，確保除役前運轉安全。

核三廠長高起表示，火警發生至今已進行相關檢討，包括第一時間未通報消防隊，而是先行使用滅火器初期滅火；其次，施工切割廢棄鐵材時，並未警覺到周邊有可燃的塑膠物品，加上風大導致火勢迅速蔓延。未來會同步進行通報，並列入平時演練過程，加強內部聯繫系統，降低鄉親憂慮。

縣府消防局建議核三廠，廠內橫向與縱向通報應同步進行，避免通報時間延誤，未來加入平時SOP演練，並善用無線電進行場內通報，若需使用大量高溫熔切作業，可提前派駐消防隊消防車至現場布置水線警戒，確保安全。