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影／賠慘了！貨車雨天打滑失控衝店家 路旁9汽機車全遭殃
有輛小貨車今天上午行經桃園蘆竹區南山路二段時，疑因大雨路面積水，車輛突打滑失控，從內側車道一路偏移高速滑向外側，直到衝撞路旁停放9輛汽機車及商家貨品才停下，現場車輛零件碎片四散，多輛汽車成廢鐵，損失慘重，事故原因待釐清。
蘆竹警分局說明，這起事故發生在今天上午11點15分，42歲石姓男子駕駛3.5噸重的小型貨車，載送大批包裹往南崁方向，途經南山路、長安路口，疑因路面積水超過0.25公分的水漥，車輛高速通過時，輪胎與路面間夾雜一層水膜，導致車胎頓失抓地力，車體依慣性方向滑動的「水漂效應」。
石男一路緊踩煞車試圖停下，但濕滑路面像溜滑梯，讓失控的小貨車在雨中高速向前滑行，狠狠地撞上停放路邊的3輛重機車與6輛汽車，甚至波及路旁五金行商家，小貨車差點側翻，所幸石姓駕駛僅有輕微擦傷，蘆竹警分局交通分隊當場實施酒測，石男並未酒駕，但是沿路被撞扭曲變形的9輛汽機車，讓現場宛如災難片場景。
蘆竹分局呼籲，雨天路滑猶如陷阱，視線模糊更是危機四伏！所有駕駛人務必謹記減速慢行，以免釀成無法挽回的悲劇。
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