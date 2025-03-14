影／賠慘了！貨車雨天打滑失控衝店家 路旁9汽機車全遭殃

有輛小貨車今天上午行經桃園蘆竹區南山路二段時，疑因大雨路面積水，車輛突打滑失控，從內側車道一路偏移高速滑向外側，直到衝撞路旁停放9輛汽機車及商家貨品才停下，現場車輛零件碎片四散，多輛汽車成廢鐵，損失慘重，事故原因待釐清。

42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

蘆竹警分局說明，這起事故發生在今天上午11點15分，42歲石姓男子駕駛3.5噸重的小型貨車，載送大批包裹往南崁方向，途經南山路、長安路口，疑因路面積水超過0.25公分的水漥，車輛高速通過時，輪胎與路面間夾雜一層水膜，導致車胎頓失抓地力，車體依慣性方向滑動的「水漂效應」。

石男一路緊踩煞車試圖停下，但濕滑路面像溜滑梯，讓失控的小貨車在雨中高速向前滑行，狠狠地撞上停放路邊的3輛重機車與6輛汽車，甚至波及路旁五金行商家，小貨車差點側翻，所幸石姓駕駛僅有輕微擦傷，蘆竹警分局交通分隊當場實施酒測，石男並未酒駕，但是沿路被撞扭曲變形的9輛汽機車，讓現場宛如災難片場景。