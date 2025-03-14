快訊

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

家寧母女聯手反擊！ 發布六點聲明反控「Andy公然說謊」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賠慘了！貨車雨天打滑失控衝店家 路旁9汽機車全遭殃

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有輛小貨車今天上午行經桃園蘆竹區南山路二段時，疑因大雨路面積水，車輛突打滑失控，從內側車道一路偏移高速滑向外側，直到衝撞路旁停放9輛汽機車及商家貨品才停下，現場車輛零件碎片四散，多輛汽車成廢鐵，損失慘重，事故原因待釐清。

42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

蘆竹警分局說明，這起事故發生在今天上午11點15分，42歲石姓男子駕駛3.5噸重的小型貨車，載送大批包裹往南崁方向，途經南山路、長安路口，疑因路面積水超過0.25公分的水漥，車輛高速通過時，輪胎與路面間夾雜一層水膜，導致車胎頓失抓地力，車體依慣性方向滑動的「水漂效應」。

石男一路緊踩煞車試圖停下，但濕滑路面像溜滑梯，讓失控的小貨車在雨中高速向前滑行，狠狠地撞上停放路邊的3輛重機車與6輛汽車，甚至波及路旁五金行商家，小貨車差點側翻，所幸石姓駕駛僅有輕微擦傷，蘆竹警分局交通分隊當場實施酒測，石男並未酒駕，但是沿路被撞扭曲變形的9輛汽機車，讓現場宛如災難片場景。

蘆竹分局呼籲，雨天路滑猶如陷阱，視線模糊更是危機四伏！所有駕駛人務必謹記減速慢行，以免釀成無法挽回的悲劇。

42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
42歲石男今天上午駕小貨車送包裹，行經蘆竹區長安路、南山路二段突然失控，打滑向前衝，撞上路旁9汽機車並波及商家才停下，汽機車主損失慘重，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

失控 桃園 車道

延伸閱讀

連接雙北的台一線高架道路 3／14-16夜間封路

苗縣北橫地下道機車道下雨又積水 機車族：易摔死的路！

影／找到元凶！台64泥漿汙染釀成車禍嚴重回堵 公共危險送法辦

台64線西向觀音山隧道前泥漿汙染路面 請提前改道

相關新聞

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

國道1號北上過楠梓交流道今天下午3時許發生貨櫃車與自小客車追撞事故，貨櫃車失控對折卡在分隔島，造成南北向車流全受阻，分別...

核三廠大火縣府獲報晚7分鐘 竟是因廠方「自行滅火」未通報

上周核三廠大火，引發在地居民恐慌，台電公司副總經理許永輝今日與核三廠長高起等人拜訪屏東縣長周春米，針對通報縣府晚了7分鐘...

影／賠慘了！貨車雨天打滑失控衝店家 路旁9汽機車全遭殃

有輛小貨車今天上午行經桃園蘆竹區南山路二段時，疑因大雨路面積水，車輛突打滑失控，從內側車道一路偏移高速滑向外側，直到衝撞...

屏東縣警局二線四、二線三職務調動 7人下周交接

屏東縣警察局人事異動，經局長戴台㨗邀集副局長等人討論後，針對警局科長、隊長及各分局副分局長等二線四、二線三職務進行調整，...

慣竊半夜侵民宅3度撞見屋主 背包留身分證被逮…犯案6起判5年

簡姓男子前年2月到10月，在基隆市犯案累累，連續侵入6處民宅、車輛，利用晚間或凌晨行竊，多以攀爬窗戶方式侵入搜刮財物，有...

越南移工抖音賺快錢被逮 車手ATM提款首日遭警識破被逮

越籍移工陳姓男子日前持有3張提款卡，在台中市大雅區勝利路某超商提款機提領大筆現金，被大雅分局潭子分駐所警員上前盤查，並從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。