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慣竊半夜侵民宅3度撞見屋主 背包留身分證被逮…犯案6起判5年

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

簡姓男子前年2月到10月，在基隆市犯案累累，連續侵入6處民宅、車輛，利用晚間或凌晨行竊，多以攀爬窗戶方式侵入搜刮財物，有女屋主睡夢中被驚醒「房間怎麼多一人？」簡男為逃脫還曾推倒被害人致傷，因遺留有他身分證的背包在現場，被警方循線查獲，法官依準強盜、竊盜等判他應執行有期徒刑5年2月。

基隆地院判決指出，簡男於民國112年2月16日晚間7時許，經市區一處民宅門鎖損壞未上鎖時，侵入住宅在2樓拉開桌子抽屜搜尋財物時，剛好屋主返回撞見，簡奪門逃離沒得手。

前年3月14日凌晨2時，他趁一處民宅女屋主熟睡時，從2樓攀爬窗戶侵入，涉竊取1條市價1萬元珍珠項鍊得手，剛好女屋主起床如廁，發現簡男在衣櫃搜尋財物，驚恐大叫，簡奪門逃離。

前年4月1日凌晨1時許，簡又同樣手法爬窗戶侵入一處民宅行竊，在1樓客廳搜尋財物時，驚動屋主見狀大叫，簡欲2樓逃離時，遭阻擋，還將屋主推倒，造成胸壁挫傷、肋骨骨折等傷害。簡未竊得財物逃逸。屋主報警，發現簡男遺落在地上的黑色外套1件及黑色背包1只，內有手機、身分證等，警方因此循地址逮人。

簡男還在前年4月30日凌晨2時，以自備金屬尖銳磨甲刀破壞某民宅大門門鎖，著手搜尋財物時，因發現屋內裝有攝影監視器，嚇得逃走。除了侵入民宅，簡男還在前年7月、10月徒手翻開機車椅墊，竊取置物箱內財物，得手數千元財物。

法官指出，簡男有多次竊盜等前科紀錄，無視屋內有人在內休息隨機侵入他人住宅搜刮財物，還為逃脫推倒七旬年紀被害人構成準強盜罪刑，如今再犯案6起，因此依準強盜、竊盜等共判應執行有期徒刑5年2月。

半夜爬窗賊女屋主嚇醒，男遺背包留身分證犯案6起判5年。記者游明煌／攝影
半夜爬窗賊女屋主嚇醒，男遺背包留身分證犯案6起判5年。記者游明煌／攝影

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