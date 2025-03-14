影／台中男子疑似精神不佳 徹夜躺長庚橋下泡在大甲溪水裡

台中市石岡區昨日下午一場大雨後，1名37歲黃姓男子獨自外出失聯，家人報警後，台中市消防局9時許接獲市警局請求協尋後，動員尋找時發現男子一度步上石岡區石城街長庚橋上，警消趕赴現場發現男子倒臥橋下的大甲溪河床上，身上無明顯外傷，目前意識清楚，在家屬陪同下送往部立豐原醫院，後續交由警方處理。

中市消防局表示，這名37歲黃男疑似精神狀況不佳，昨天獨自出門後未歸，家人報警協尋，警方發現男子有步上長庚橋，當即出動救援，抵達現場後，10時39分回報，已找到黃姓民眾目前躺在長庚橋岸邊，經消防人員上前探親，才發現黃男無明顯外傷，且意識清楚，只好先利用人力和吊臂，將其移至安全處，再送醫休養，未來再進一步了解黃男離家的原因。

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