越南移工抖音賺快錢被逮 車手ATM提款首日遭警識破被逮

越籍移工陳姓男子日前持有3張提款卡，在台中市大雅區勝利路某超商提款機提領大筆現金，被大雅分局潭子分駐所警員上前盤查，並從包包內搜到裝滿剛提領的台幣19萬元，詢問其金錢來源時，陳男表示自己是在抖音上看到「快速賺錢」的訊息，稱提款一天可獲3000元報酬，便依指示操作，沒想到才第一天就被警察查獲，警方後續依洗錢防制法及詐欺罪將其移送台中地檢署偵辦。

大雅分局指出，員警前天下午至勝利路某超商進行熱點巡查時，發現一名男子在ATM前多次提領現鈔，上前盤查發現包包內裝滿剛提領的19萬元，經查男子是越南籍移工，身上竟持有3張提款卡，雖聲稱是自己的錢，但提款卡皆非登記於其名下，加上其言辭閃爍，無法清楚交代錢的來源，警方將陳男帶回派出所偵辦時，經警員耐心追問，最終突破心防，才知是移工兼差車手賺快錢。