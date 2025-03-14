聽新聞
0:00 / 0:00
新店小貨車失控滑落邊坡...母子2人遭夾困 輕重傷送醫
新北市1輛小貨車今天行經新店區不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。
新北市消防局今天上午11時許獲報，1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡車上母子2人遭夾困車內，出動大批消防人員前往搶救，由於小貨車滑落邊坡約30公尺深，動用吊架以垂降方式，費了一番功夫，今天中午12時26分及12時50分才分別將母子2人順利救上來。
據了解，小貨車駕駛張姓男子（43歲）因肢體疼痛、全身多處擦挫傷，但意識清醒，送往新店耕莘醫院；母親羅姓婦人（69歲）因左胸及左腿骨折、意識對聲音有反應，送往新店慈濟醫院，但到院後，病情急轉直下，無呼吸心跳，現由醫護人員全力搶救中。
小貨車疑似天雨路滑失控滑落邊坡，車禍事故確實發生原因，現由新店警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言