新店小貨車失控滑落邊坡...母子2人遭夾困 輕重傷送醫

新北市1輛小貨車今天行經新店區不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。

新北市消防局今天上午11時許獲報，1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡車上母子2人遭夾困車內，出動大批消防人員前往搶救，由於小貨車滑落邊坡約30公尺深，動用吊架以垂降方式，費了一番功夫，今天中午12時26分及12時50分才分別將母子2人順利救上來。

據了解，小貨車駕駛張姓男子（43歲）因肢體疼痛、全身多處擦挫傷，但意識清醒，送往新店耕莘醫院；母親羅姓婦人（69歲）因左胸及左腿骨折、意識對聲音有反應，送往新店慈濟醫院，但到院後，病情急轉直下，無呼吸心跳，現由醫護人員全力搶救中。