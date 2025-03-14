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新店小貨車失控滑落邊坡...母子2人遭夾困 輕重傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1輛小貨車今天行經新店區不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。

新北市消防局今天上午11時許獲報，1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡車上母子2人遭夾困車內，出動大批消防人員前往搶救，由於小貨車滑落邊坡約30公尺深，動用吊架以垂降方式，費了一番功夫，今天中午12時26分及12時50分才分別將母子2人順利救上來。

據了解，小貨車駕駛張姓男子（43歲）因肢體疼痛、全身多處擦挫傷，但意識清醒，送往新店耕莘醫院；母親羅姓婦人（69歲）因左胸及左腿骨折、意識對聲音有反應，送往新店慈濟醫院，但到院後，病情急轉直下，無呼吸心跳，現由醫護人員全力搶救中。

小貨車疑似天雨路滑失控滑落邊坡，車禍事故確實發生原因，現由新店警方調查釐清中。

新北市1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市1輛小貨車今天行經新店區華潭街不慎失控滑落邊坡約30公尺深，車上母子2人遭夾困車內，消防人員動用吊架以垂降方式才將人救上來，母子2人1重傷1輕傷均送醫急救。記者王長鼎／翻攝

失控 意識

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