機車鑰匙沒拔直接騎走！賊被逮還狡辯「別人不要的車」

陳姓男子日前停放機車卻忘記拔走車鑰匙，湯姓女子見狀逕自騎走，北市警方獲報機車竊案，立刻調閱監視器畫面，順利在大安區找到偷車賊湯姓女子，當時她正要使用贓車，員警上前盤查，孰料她還狡辯，「這車是別人不要的」，警詢後被依竊盜罪函送法辦。

中正一博愛路派出所日前接獲陳男報案稱，平時利用機車代步，因前一天停車離去時較為匆忙，沒注意到車鑰匙沒拔，要牽車時發現機車不翼而飛。

警方詢問陳男的機車車牌號碼，調閱監視器及車牌辨識系統，從行車軌跡循線找到最後消失地點是台北市大安區，員警判斷偷車賊可能就在附近，經周邊查訪，果然順利在巷道找到失竊機車和正要騎車的犯嫌湯女（38歲）。