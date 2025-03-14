彰化縣消防局特搜隊通過認證 可馳援世界各地救災
彰化縣消防局特種搜救隊欲參與國際救災，過去一直無法成行，直到今天通過內政部消防署「中型都市搜救隊伍能力分級認證（USAR）」，成為中部第二支獲得「國家級中型搜救隊伍」認證資格後，即可向國際邁進。
彰化縣消防局第五大隊（特種搜救隊）共有106位成員，為任務編組，平時分布在各大隊及分隊執行一般救災救護，遇有重大災難發生，立即成軍，配備的器材包含生命偵測器材組，含影音、聲納及生命偵測雷達、破壞油壓器材組等。
彰化縣消防局指出，此次認證過程依據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）及國際搜救諮詢組織（INSARAG）標準，涵蓋人員編組、搜救技術、裝備運用及後勤保障等多項專業能力測試。
消防局表示，彰化縣消防局特搜隊與彰化基督教醫院、彰濱秀傳紀念醫院、土木結構技師公會及特搜義消大隊等單位通力合作，經過長期專業訓練及嚴格考核，展現卓越的搜救技能與團隊精神，最終獲得評核團高度肯定，順利通過考驗。
消防局表示，認證演練期間，突如其來的強雷雨一度迫使測試暫停，為評測增添更多不確定性，彰化特搜隊在雨過天晴後迅速恢復演練，完成所有挑戰，展現了極高的應變能力與堅韌不拔的精神。
通過中型隊伍認證後，彰化縣特搜隊具備36小時內，無外援自主運作的能力，包括後勤供應、醫療支援及救援任務等全方位作業，確保在災害發生的黃金救援時間，內發揮最大效能，為民眾生命安全提供保障。
縣長王惠美強調，這項認證不僅肯定了彰化特搜隊的專業實力，也標誌著彰化縣在災害應變及特種搜救領域邁向國際標準的重要里程碑。
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