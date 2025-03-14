彰化縣消防局特搜隊通過認證 可馳援世界各地救災

彰化縣消防局特種搜救隊欲參與國際救災，過去一直無法成行，直到今天通過內政部消防署「中型都市搜救隊伍能力分級認證（USAR）」，成為中部第二支獲得「國家級中型搜救隊伍」認證資格後，即可向國際邁進。

彰化縣消防局第五大隊（特種搜救隊）共有106位成員，為任務編組，平時分布在各大隊及分隊執行一般救災救護，遇有重大災難發生，立即成軍，配備的器材包含生命偵測器材組，含影音、聲納及生命偵測雷達、破壞油壓器材組等。

彰化縣消防局指出，此次認證過程依據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）及國際搜救諮詢組織（INSARAG）標準，涵蓋人員編組、搜救技術、裝備運用及後勤保障等多項專業能力測試。

消防局表示，彰化縣消防局特搜隊與彰化基督教醫院、彰濱秀傳紀念醫院、土木結構技師公會及特搜義消大隊等單位通力合作，經過長期專業訓練及嚴格考核，展現卓越的搜救技能與團隊精神，最終獲得評核團高度肯定，順利通過考驗。

消防局表示，認證演練期間，突如其來的強雷雨一度迫使測試暫停，為評測增添更多不確定性，彰化特搜隊在雨過天晴後迅速恢復演練，完成所有挑戰，展現了極高的應變能力與堅韌不拔的精神。

通過中型隊伍認證後，彰化縣特搜隊具備36小時內，無外援自主運作的能力，包括後勤供應、醫療支援及救援任務等全方位作業，確保在災害發生的黃金救援時間，內發揮最大效能，為民眾生命安全提供保障。